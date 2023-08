Sebastián Yatra debutó en el tenis: jugó al lado de Carlos Alcaraz en una exhibición del US Open

El miércoles pasado, el cantante colombiano Sebastián Yatra fue invitado para disputar un partido de exhibición antes del comienzo del US Open. El reconocido artista paisa, de 28 años, tuvo la oportunidad de jugar en el mítico Louis Armstrong Stadium, al lado del número uno del mundo Carlos Alcaraz. Sus oponentes: el tenista local Frances Tiafoe, Top-10 en el ranking ATP, y Jimmy Butler, estrella de los Miami Heat.

Yatra y Alcaraz demostraron su química en la cancha central del Billie Jean King National Tennis Center. El cantante de galardonados temas como 'Pareja del año', 'No hay nadie más' y 'Un año' demostró su buen nivel tenístico y protagonizó un memorable duelo en Nueva York.

Los hispanohablantes se llevaron la victoria y Yatra demostró que le han servido las clases que tomó en la Rafa Nadal Academy. Recordemos que al antioqueño se le ha visto compartiendo en repetidas oportunidades con 'Rafa', quien este año no disputará el último Grand Slam de la temporada 2023 por una lesión de nivel 2 en el psoas ilíaco, la cual sufrió contra el estadounidense Mackenzie McDonald en la segunda ronda del Abierto de Australia.

Le puede interesar: Daniel Galán tendrá un debut asequible en el US Open; Camila Osorio no tuvo suerte en el sorteo

¿Qué dijo Sebastián Yatra sobre Rafael Nadal?

"Rafa (Nadal) me dijo que no iba a estar en el torneo este año y que realmente necesitaba un representante fuerte. Esta vez no pudo ser un español, así que envió a un colombiano. Carlos (Alcaraz) siempre me dice que juguemos dobles en el Abierto de Estados Unidos, así que lo pensaré para el próximo año. Muchas gracias", fueron las palabras del artista colombiano, quien se llevó una ovación por parte del público asistente.

😂 ¡Estamos muy orgullosos de tu actuación! 💪🏼 pic.twitter.com/P0Kvm0p7zR — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) August 24, 2023

El mensaje de la Rafael Nadal Academy a Sebastián Yatra

"¡Estamos muy orgullosos de tu actuación!", dijeron. Por su parte, Carlos Alcaraz buscará defender el título que consiguió el año pasado, cuando venció al noruego Casper Ruud por 6-4, 2-6, 7-6(7-1), 6-3.