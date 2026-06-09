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¡La Selección Colombia le ganó 4-3 a Paraguay y es campeona de la Liga de Naciones Femenina!

Las 'tricolores' conquistaron el primer lugar tras sumar 20 puntos.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

junio 09 de 2026
08:00 p. m.
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En el estadio Defensores del Chaco, la Selección Colombia acaba de proclamarse como la campeona de la Liga de Naciones Femenina CONMEBOL.

Las 'tricolores' afrontaron un partido complicado vs. la Selección de Paraguay, pero, a pesar de estar tres veces abajo en el marcador, jugaron un segundo tiempo soñado, remontaron y conquistar los tres puntos.

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Los goles de la victoria y el campeonato en territorio paraguayo fueron de Ana María Guzmán, Marcela Restrepo y Linda Caicedo.

Así fue la victoria de la Selección Colombia Femenina vs. Paraguay

El partido de este 9 de junio inició siendo accidentando para la Selección Colombia. En el minuto 3, Paraguay tuvo un penalti a favor y lo intercambió por el 1-0.

Sin embargo, las 'tricolores', que sabían que tenían que ganar para no depender de lo que sucediera entre Argentina y Ecuador, adelantaron las líneas y, exactamente al minuto 6, encontraron el empate con un remate de Ana María Guzmán desde el borde del área.

No obstante, Colombia tuvo que volver a remar desde atrás debido a que Claudia Martínez, en el minuto 9, volvió a poner en ventaja a las locales.

Con el marcador 1-2, la 'amarilla' recurrió a sus líderes y, en el cierre del primer tiempo, Marcela Restrepo se inventó un remate desde media distancia, venció el arco 'albirrojo' y volvió a poner el partido 'en tablas'.

Pero, cuando parecía que el empate sería el marcador con el que cerraría el primer tiempo, Lice Chamorro, de Paraguay, colgó el balón en uno de los ángulos del arco 'tricolor' y gritó el 3-2 parcial.

Ya en el segundo tiempo, la Selección Colombia dominó la posesión del balón y, cuando el cronómetro marcó el minuto 60, Linda Caicedo comenzó a dejar rivales en el camino por la banda izquierda, enganchó hacia adentro, remató desde el borde del área rival y anotó el 3-3.

Además, en el cierre del partido, Ana María Guzmán se lanzó al ataque, recibió un pase quirúrgico a espaldas de la defensa de Paraguay, punteó el balón en el área para definir por entre las piernas de la arquera Bobadilla y sentenció el 4-3 definitivo.

¡Colombia, en lo más alto de la Liga de Naciones Femenina!

La Selección Colombia jugó ocho partidos en la Liga de Naciones Femenina, ganó seis y empató dos.

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En consecuencia, sumó 20 puntos y terminó con una diferencia de gol de +9.

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