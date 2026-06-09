🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Paraguay, por la Liga de Naciones Femenina: siga el partido en directo

La Selección Colombia Femenina se juega un partido crucial en la tarde-noche de este 9 de junio de 2026.

Tras la victoria vs. Uruguay con marcador de 1-0 y la clasificación a la Copa del Mundo de Brasil 2027, las 'tricolores' ahora lucharán por ser las campeonas de la Liga de Naciones Femenina CONMEBOL.

Su rival será la Selección de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco, situado en Asunción, a partir de las 6:00 de la tarde (hora de Colombia).

En este momento, antes de que ruede el balón, la selección paraguaya está en la quinta posición y por fuera de la zona de repesca, con 10 puntos.

Es así como urgen de una victoria para intentar escalar en la tabla de posiciones y seguir con la ilusión de jugar la próxima Copa del Mundo.

¿Qué necesita la Selección Colombia Femenina para ser campeona de la Liga de Naciones Femenina CONMEBOL?

Luego de 7 fechas disputadas, la Selección Colombia ha sumado 17 puntos y lidera la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina CONMEBOL.

En consecuencia, en caso de conseguir una nueva victoria vs. la Selección de Paraguay, automáticamente se proclamará como la campeona del torneo.

En el caso de que las 'tricolores' empaten en el estadio Defensores del Chaco, deberán esperar a que Argentina no le gane a Ecuador, que también se jugará su cupo a la repesca.

Y es que, si se presenta ese resultado, las 'albicelestes' también llegarían a 18 puntos, pero superan por cuatro goles a Colombia en la diferencia de gol.

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