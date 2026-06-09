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Linda Caicedo marcó espectacular golazo en la Liga de Naciones Femenina: mire el video

La figura de la tricolor desbordó magia con un golazo ante Paraguay.

Noticias RCN

junio 09 de 2026
07:28 p. m.
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Las selecciones femeninas de Paraguay y Colombia están ofreciendo un espectáculo de altas emociones en el Estadio Defensores del Chaco. En el cierre de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, el combinado local vence parcialmente a la 'Tricolor' por 3-2 al término de una primera mitad caracterizada por la intensidad ofensiva y constantes alternativas en el marcador.

El partido comenzó con vértigo desde el pitazo inicial. Apenas al primer minuto de juego, una infracción de la portera colombiana Katherine Tapia sobre Rebeca Fernández dentro del área fue sancionada como penal. La mediocampista paraguaya Dulce María Quintana asumió la responsabilidad y anotó el 1-0 transitorio.

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Lejos de replegarse, Colombia reaccionó con rapidez gracias a su juego colectivo. Al minuto 7, la defensora Ana María Guzmán aprovechó un rebote en el área local para rematar cruzado y firmar la igualdad 1-1.

La paridad duró poco en la capital paraguaya. La goleadora de la 'Albirroja', Claudia Martínez, conectó un certero cabezazo al minuto 9 tras una asistencia de Fernández, devolviendo la ventaja a las locales con el 2-1. El cuadro cafetero volvió a presionar las líneas rivales y encontró recompensa gracias a la persistencia de Marcela Restrepo, quien capturó un rebote en el área chica para empujar el esférico e igualar provisionalmente el compromiso 2-2.

Cuando parecía que el juego se iría al descanso en tablas, Paraguay materializó otra transición rápida. Fabiana Chamorro desenfundó un remate de media distancia que batió la resistencia de Tapia, decretando el 3-2 con el que las escuadras se retiraron a los vestuarios.

Así fue el espectacular gol de Linda Caicedo para el 3-3

Con las papas calientes, Linda Caicedo, la máxima figura de la tricolor, sacó la casta y marcó un espectacular gol que sirvió para el empate parcial ante las guaraníes.

Fiel a su estilo, la colombiana desbordó y dejó a varias rivales en el camino para luego sacar un remate rastrero que dejó sin posibilidad alguna a la portera rival.

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