Carlos Antonio Vélez criticó los amistosos de la Selección Colombia: "Juegos muy atravesados"

El lunes pasado, Néstor Lorenzo reveló la lista de convocados para los partidos amistosos que afrontará la Selección Colombia contra Venezuela y México. El estratega argentino llamó jugadores que no había citado previamente; pero que no habían tenido un gran rodaje como Mateo Cassierra y Juan Camilo 'Cucho' Hernández. Asimismo, incluyó futbolistas que no habían tenido la oportunidad de vestir la 'amarilla', como es el caso de David Macalister Silva. Pues bien, Carlos Antonio Vélez puso en 'tela de juicio' el impacto real que tienen estos duelos de fogueo.

Lorenzo tiene la mente puesta en la Copa América 2024 y quiere dar la vuelta olímpica el próximo 14 de junio en el Hard Rock Stadium. El ex asisten técnico de José Néstor Pékerman está invicto con la 'tricolor' y fue la única selección que terminó el año sin derrotas en las Eliminatorias Sudamericanas. Junto a Luis Amaranto Perea quiere hacer un sondeo de los mejores jugadores de la Liga BetPlay, MLS, entre otras, para conocer los jugadores que pueden aportarle al 'primer equipo', si se quiere.

Pues eso es lo que pide el comentarista del Canal RCN. Vélez insiste en que estos duelos amistosos deben tener un propósito claro, pues de nada sirven estos encuentros si los futbolistas citados no van a ser tenidos en cuenta para las competencias de la Conmebol, ya sea Copa América o clasificación al Mundial de 2026.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez sobre los amistosos de la Selección Colombia?

"Qué quieren que les diga. Juegos muy atravesados, pero ¿en serio son importantes? Sabe cuándo vamos a encontrar el beneficio deportivo de estos extraños partidos, cuando algunos de los nuevos convocados sean llamados para los compromisos de verdad. Mientras tanto tienen un 'tufillo' a 'herramienta' para quedar bien con mucha gente (entiéndase contentillo)", señaló el periodista manizaleño.

Lista de convocados de Néstor Lorenzo para los duelos de fogueo de la 'amarilla'