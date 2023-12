David Macalister Silva, tras su convocatoria: "Esta parte de mi vida se llama felicidad"

Este lunes 4 de diciembre, Néstor Lorenzo presentó su lista de convocados para afrontar los amistosos contra Venezuela y México. El entrenador argentino citó a un jugador que muchos amantes del balompié nacional venían pidiendo: David Macalister Silva. A sus 36 años, el capitán de Millonarios recibió su primer llamado y no cabe de la felicidad. Se mostró decepcionado por la eliminación del 'embajador', pero está agradecido con Dios por la oportunidad de vestir la 'amarilla'.

Silva ha sido uno de los futbolistas más destacados en las últimas ediciones de la Liga BetPlay. Fue una pieza fundamental para los títulos de Liga (2023-I) y Copa (2022) para el conjunto que dirige Alberto Gamero. Silva también había sido protagonista en el título liguero contra Independiente Santa Fe del 2017-II y de la Superliga 2018 contra Atlético Nacional. El entrenador samario supo potenciarlo y, actualmente, es uno de los volantes más relevantes a nivel local.

Hace poco, en una entrevista con Win Sports, 'Maca' dijo que "la página de la Selección Colombia nunca la voy a cerrar". Pues bien, su esfuerzo e insistencia fue premiado por el estratega argentino, quien también convocó a Daniel Cataño y Álvaro Montero.

David Macalister Silva no cabe de la felicidad tras el llamado de Néstor Lorenzo

"La verdad que muy feliz. Como en la película, 'esa pequeña parte de mi vida se llama felicidad'. Todavía me erizo porque es algo que soñé y que hoy puedo cumplir gracias a Dios. No hay palabras para expresar la felicidad que tengo. Entre ayer y hoy ha sido una 'montaña rusa' de emociones, pero el tiempo de Dios es perfecto. Agradecerle a mi familia porque siempre estuvieron ahí, a Millonarios, a los directivos, a los hinchas del fútbol", señaló el número '14' de Millonarios en una con 'Adictos al Balón'.

¿Cómo se enteró David Macalister Silva de su convocatoria?

"No sabía absolutamente nada, vine a saber hoy como a las 10:30 de la mañana. El que me contó algo fue (Fernando) Uribe, me mandó tres corazones, amarillo, azul y rojo; me dijo 'felicitaciones'. Yo pensé que me iban a molestar o hacer una broma, la verdad. Ya cuando bajé, Alberto Gamero me dijo 'felicitaciones', me informó y me mostró", concluyó.