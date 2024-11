Convocatoria oficial de la Selección Colombia para enfrentar a Uruguay y Ecuador por eliminatorias

La Selección Colombia anunció de manera oficial la convocatoria para la doble fecha de eliminatoria del mes de noviembre.

Néstor Lorenzo llamó a 27 jugadores, donde se destaca el regreso de David Ospina, además de la presencia de Carlos Gómez – Stade Rennais FC (FRA), Gustavo Puerta – Hull City (ING), Juan David Cabal – Juventus (ITA) y Sebastián Gómez – Coritiba F.C (BRA).

Vea la convocatoria oficial de la Selección Colombia

Álvaro Montero – Millonarios FC (COL)

Camilo Vargas – Atlas FC (MÉX)

Carlos Cuesta – K. R. C. Genk (BÉL)

Carlos Gómez – Stade Rennais FC (FRA)

Cristian Borja – América MX (MÉX)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S. K. (TUR)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ING)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Gustavo Puerta – Hull City (ING)

James Rodríguez – Rayo Vallecano (ESP)

Jhon Arias – Fluminense (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Durán – Aston Villa F. C. (ING)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – F. C. Dinamo (RUS)

Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – Racing Club (ARG)

Kevin Castaño – F. C. Krasnodar (RUS)

Luis Diaz – Liverpool (ING)

Matheus Uribe – Al-Sadd S. C. (QAT)

Rafael Santos Borré – Internacional (BRA)

Richard Ríos – Palmeiras (BRA)

Santiago Arias – E. C. Bahía (BRA)

Sebastian Gómez – Coritiba F.C (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA).

¿Cuándo juega la Selección Colombia en noviembre?

Los dirigidos por Néstor Lorenzo esperan confirmar su clasificación anticipada al Mundial del 2026 en esta doble jornada ante Uruguay como visitante y Ecuador, como local.

El primer duelo será el clásico ante los charrúas el próximo 15 de noviembre a las 7: 00 p.m. (hora colombiana) en el estadio Centenario de Montevideo.

Cuatro días más tarde (19 de noviembre) Colombia recibirá en el Metropolitano de Barranquilla a Ecuador, en un duelo bastante emocionante.

La Tricolor llega a esta doble fecha ocupando la segunda posición en la tabla, tras sumar 19 unidades en 10 compromisos. El líder de las Eliminatorias sudamericanas es Argentina con 22 puntos.