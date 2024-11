Vuelve David Ospina: las principales novedades de la selección Colombia

La selección Colombia dio a conocer este jueves 7 de noviembre la convocatoria oficial para los juegos en la fecha Fifa frente a Uruguay y Ecuador y en el listado de 27 futbolistas aparecen nombres que han llamado la atención de los aficionados del combinado tricolor ante su poca participación en las últimas jornadas eliminatorias.

El equipo nacional estará enfrentando a Uruguay el 15 de noviembre y cuatro días después recibirá a Ecuador en el Metropolitano de Barranquilla, en dos jornadas fundamentales para la intención de clasificarse desde ya al Mundial de Norteamérica 2026.

Colombia se encuentra a tan solo cuatro puntos en la tabla de clasificarse definitivamente al Mundial de Estados Unidos y en estas fechas tiene una posibilidad muy grande de poner su nombre en la próxima cita orbital.

Novedades en convocatoria de Colombia

Lorenzo tenía una tarea para nada sencilla de convocar a jugadores en reemplazo de algunos frecuentes de sus llamados debido a las lesiones que han sufrido en sus respectivos equipos.

De esta manera, uno de los llamados que más ha generado reacciones es el de David Ospina, quien está volviendo a tomar ritmo con Atlético Nacional en el fútbol colombiano y quien tomó el lugar de Kevin Mier en esta convocatoria.

En el mediocampo también aparecen dos grandes novedades que son las de Sebastián Gómez y Gustavo Puerta, quienes viven un gran momento con sus respectivos equipos y ante la baja obligada de Jefferson Lerma junto a Yaser Asprilla, los dos volantes tienen la oportunidad de mostrar sus condiciones en la fecha de noviembre.

Finalmente, en la delantera reapareció Rafael Santos Borré, quien se había perdido el último llamado por una lesión y el de Carlos Andrés Gómez, quien se viene destacando en el fútbol francés y recibió la confianza del entrenador argentino para estos duelos.

Convocatoria oficial de la selección Colombia

Álvaro Montero – Millonarios FC (COL)

Camilo Vargas – Atlas FC (MÉX)

Carlos Cuesta – K. R. C. Genk (BÉL)

Carlos Gómez – Stade Rennais FC (FRA)

Cristian Borja – América MX (MÉX)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S. K. (TUR)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ING)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Gustavo Puerta – Hull City (ING)

James Rodríguez – Rayo Vallecano (ESP)

Jhon Arias – Fluminense (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Durán – Aston Villa F. C. (ING)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – F. C. Dinamo (RUS)

Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – Racing Club (ARG)

Kevin Castaño – F. C. Krasnodar (RUS)

Luis Diaz – Liverpool (ING)

Matheus Uribe – Al-Sadd S. C. (QAT)

Rafael Santos Borré – Internacional (BRA)

Richard Ríos – Palmeiras (BRA)

Santiago Arias – E. C. Bahía (BRA)

Sebastian Gómez – Coritiba F.C (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)