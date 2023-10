Juventud y mucho futuro: Juan David Mosquera reemplazará a Santiago Arias contra Ecuador

Un portón inédito se le abrió de par en par a Juan David Mosquera, que con tan solo 21 años está a punto de hacer su debut en un partido oficial en la Selección Colombia de mayores en un marco inmejorable: la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de 2026.

El azar de la vida le sonrío a este joven lateral derecho caleño que, de tas tas, será titular contra Ecuador este martes. Daniel Muñoz, es el dueño del puesto para Néstor Lorenzo, pero se lesionó, mismo caso que sus otros tres reemplazantes: Juan Guillermo Cuadrado, Santiago Arias y Stefan Medina, quien había sido convocado de emergencia tras confirmarse la baja de Muñoz, pero que un día después tuvo que ser remplazado por Mosquera por lesión.

Eso sin contar que Andrés Felipe Román, de muy bien nivel en Atlético Nacional, también sufrió una grave lesión de rodilla días antes de anunciarse la lista de convocados de Colombia para estos partidos contra Uruguay y Ecuador, y de haber estado en condiciones, pudo ser citado por Lorenzo incluso por encima de Juan David.

Juan David Mosquera, el reemplazo de Arias contra Ecuador

Aunque todavía no está confirmada la presencia de Mosquera en el once titular frente a Ecuador, no hay mucho por qué dudar de que esto pase. No solo porque no hay más alternativas naturales en el lateral derecho, y en caso de elegir a otro jugador, sería improvisar, sino porque desde hace rato está en el radar de Néstor Lorenzo e incluso ya tuvo la posibilidad de actuar en la Selección Colombia, pero en un amistoso.

Juan David Mosquera fue titular y jugó los 90 minutos del empate 0-0 contra Estados Unidos que se disputó en enero de este año y para el que el DT solo contó con jugadores de la liga local y de la MLS. Además, hizo parte de la nómina de convocados para la gira asiática de amistosos en marzo y para los duelos contra Irak y Alemania en Europa en junio, pero no tuvo minutos.

El caleño tratará de demostrar en selección su gran rendimiento en su club y que lo metió en el radar de Lorenzo. El lateral llegó al Portland Timbers en 2022 y en la actual temporada se ha asentado como titular inamovible. Es más, solo se ha perdido cuatro partidos durante todo el año de la MLS y tres de ellos fue por haber sido convocado a la Selección Colombia. De resto, ha jugado 32 juegos, con un balance de dos goles y cuatro asistencias.

Mosquera, una 'joya' que de a poco empieza a explotar

El desarrollo acelerado de Juan David Mosquera no es casualidad. Debutó en el profesionalismo muy joven, a los 17 años, en Independiente Medellín. Muy rápido se convirtió titular y eso provocó que desde el exterior se fijaran en él al verlo como una naciente estrella del fútbol colombiano para el futuro.

Mosquera también cuenta con procesos en las categorías juveniles de la Selección Colombia. Hizo parte de la sub-17 en el Sudamericano de Perú en 2019 y luego, por la cancelación de competencias por la pandemia del Covid-19, no pudo jugar el Sudamericano sub-20 que le correspondía en 2021, por lo que no pudo tener mayor participación en esa categoría.

Ahora, Juan David Mosquera da un salto importante en su carrera con la 'tricolor' de mayores y ante Ecuador es bastante probable que salga de titular. Ni en los planes de Néstor Lorenzo estaba darle la chance todavía en un escenario como este, pero las circunstancias obligan y el joven de 21 años quiere demostrar que está listo para el reto.