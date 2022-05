James reveló el pedido expreso de los brasileños a Colombia en el Mundial del 2014

Todos los colombianos todavía tienen su memoria y recuerdos futbolísticos, lo sucedido en los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, donde los dirigidos por José Pekerman, lucharon hasta el final para llegar a las semifinales del torneo, pero algunas decisiones arbitrales hicieron que los cafeteros salieran derrotados a manos del equipo local.

Precisamente sobre este hecho, el jugador James Rodríguez, quien fue figura en esa cita mundialista, recordó los momentos de ese partido, donde con su invitado Héctor Fabio Amaral, utilero de la Selección Colombia, dejaron claro que el juego fue muy polémico por las decisiones arbitrales, haciendo que el equipo colombiano no obtuviera la victoria.

En una de las trasmisiones que hace frecuentemente el cucuteño por la plataforma Twich, habló con su invitado lo vivido en el 2014, donde ambos miembros de la Selección Colombia aseguraron que Velasco Carballo, juez central del partido, Colombia vs. Brasil, tuvo mucha influencia en el marcador de ese encuentro.

“Si o si, Colombia tenía que perder ese partido”, aseguró Amaral, a lo que James le dio la razón y agregó: “ese día nos metieron mucho la mano, me dieron mucho y no solo a mí, sino también a Juan Guillermo Cuadrado”, agregó el volante del Al-Rayyan

Además, contó la jugada previa del gol de David Luis, el cual se presentó, luego de una falta que precisamente el ‘10’ de la Selección Colombia.

“En el foul que hago para el gol de David Luis. Yo no tocó el balón, saco el pie y el árbitro me saca amarilla... No puede ser tan descarado”, aseguró el colombiano.

Pedido expreso de los brasileños a James Rodriguez

Ya finalizando la charla, James Rodríguez hizo una gran revelación sobre los hinchas brasileños, quienes se acercaron al jugador previo al partido de cuartos de final frente a Brasil, pidiéndole y rogándole que derrotaran a su selección, teniendo en cuenta, la difícil situación que vivía el país mientras se disputaba la copa del Mundo.

“No los querían, por la difícil situación que se estaba viviendo era un tema político”, finalizó el colombiano.

