¡No lo quieren dejar ir! Napoli pretende retener a Ospina ante interés del Real Madrid

Durante los últimos meses, el futuro de David Ospina ha sido totalmente una incógnita, ya que, según han informado varios medios italianos, el Napoli, habría tomado la decisión de no renovarle al colombiano, teniendo en cuenta, el alto salario que maneja el guardameta, además de darle la confianza a Meret, arquero suplente del equipo ‘celeste’.

Pero todo parece que podría tener un giro de 180° grados, teniendo en cuenta que, durante los últimos días, se dio a conocer el interés del Real Madrid por el arquero de la Selección Colombia, puesto que, sería un pedido expreso del Carlo Ancelotti, quien ya dirigió a David Ospina en la temporada 2018/2019.

Luego de darse a conocer el interés del equipo español, inmediatamente las directivas del Napoli, comenzaron a trabajar para lo que será una propuesta de renovación para el guardameta colombiano y será presentada en los próximos días, realizando una mejora salarial a lo que tiene en la actualidad.

“Cita telefónica al final de la próxima semana entre Napoli y el agente de Ospina. Sobre la mesa, la propuesta de renovación en 2 millones de euros netos por temporada, por tanto, ligeramente mejorable”, aseguró el periodista Paolo Bargiggia en su cuenta de Twitter.

Vale recordar que David Ospina, termina contrato con el equipo italiano en el mes de junio y desde hace varios estaría esperando la propuesta de renovación con el club, pero teniendo en cuenta las decisiones de las directivas, el empresario del colombiano ya habría iniciado conversaciones con los clubes interesados en el arquero de la Selección Colombia.

Interés del Real Madrid

No es la primera vez que David Ospina suena para defender el arco del Real Madrid, ya varios meses atrás se presentó el rumor que el antioqueño sé visitera de ‘blanco’ pero la no salida del arquero suplente del equipo español, hizo que el interés no fuera real.

Ahora, todo parece indicar que la propuesta sería muy seria, ya que, las directivas del equipo de Madrid, darían el visto bueno para que el arquero Andriy Lunin, saliera del club en condición de préstamo, para que así, la llegada de Ospina se pueda dar sin ningún problema, además de que el entrenador Carlo Ancelotti, ya conoce muy bien al colombiano, pues, lo dirigió durante un año y medio.