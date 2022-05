James se calentó y explicó por qué quiere que Luis Díaz gane la Champions

El futbolista colombiano James Rodríguez generó todo tipo de comentarios al decir que quería que su compatriota Luis Díaz ganará esta edición de la Champions League y no su exequipo Real Madrid.

“Quiero que quede campeón el Liverpool, tengo muchos amigos en el Real Madrid y es un equipo difícil para este tipo de partidos, pero quiero que gane 'Lucho' (Díaz)”, fue el comentario del jugador del Al-Rayyan en Twitch.

Sin embargo, lo dicho por James Rodríguez no gustó en España y además tuvo repercusión en Inglaterra, donde generó todo tipo de comentarios y por tal motivo, el futbolista un día después tuvo que explicar lo dicho por él el martes.

"Si yo decía que ganaba Real Madrid, iban a salir a decir que por qué no apoyaba 'Lucho'. Todo lo que digo es polémica. En este momento 'Lucho' es mi amigo, mi compañero. El que gane, estaré contento"

Además, James Rodríguez recordó su paso por el Real Madrid y la presencia del técnico italiano Carlo Ancelotti, quien ha sido un padre futbolístico para él.

"Llevo al Real Madrid en el corazón. En Real Madrid tengo varios amigos, allá está Ancelotti"

James Rodríguez sobre su opinión sobre Luis Díaz y la Champions

Por último, el futbolista dejó claro que no ve nada de malo su deseo de que gane su compatriota y además explicó de ser campeón Luis Díaz, al fútbol colombiano le va bien.

"No tiene nada de malo que quiera que gane 'Lucho'. Arman cosas donde no hay, no dije nada de malo. Si no hablan de mí... No hay que confundir las cosas. Si a 'Lucho' le va bien, nos va bien a todos"

