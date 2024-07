"Contra Brasil nunca se es favorito": Néstor Lorenzo le resta presión a la Selección Colombia

Néstor Lorenzo y Richard Ríos atendieron este lunes, 1 de julio, a los medios de comunicación previo al compromiso de la Selección Colombia ante Brasil por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa América.

La estrategia argentina analizó de pies a cabeza a Brasil, así como también confirmó la baja de Jhon Lucumí y las claves del invicto de 35 juegos.

Lo que dijo el DT de la Selección Colombia previo al partido ante Brasil

Jugadores con amarillas: "Lo hemos tenido en cuenta para no sumar una nueva amonestación por una causa que no sea justificable. Ojalá sea evitable, pero tenemos la madurez de saber jugar en estas circunstancias porque pasa en todos los certámenes. Así que vamos a tener en cuenta de tratar de no amonestar a los jugadores que ya están avisados".

Clave del invicto: "Colombia es un equipo con mucha historia y estamos intentando escribir unas páginas de esta historia que tiene Colombia que es muy buena, pero que aspiramos a mejorarla o sostenerla. Con Brasil nunca se es favorito, jugaremos a lo nuestro para estar a la altura".

Similitudes con el último partido de Brasil: "El contexto es distinto, pero se asemeja en la cantidad de jugadores que van a competir. Hasta en el estilo de este técnico con relación al anterior no va a ser igual".

Análisis de Brasil: "Con Brasil no te puedes distraer nunca, así que lo ideal es mantener el control durante todo el partido, pero es difícil también. Ojalá sea el mismo partido y podamos controlarlo.

Sobre Richard Ríos: "Me guié por lo que vi de Richard, incluso, cuando no era titular. Tiene una característica especial y no ha tocado techo. Tiene por aportar mucho, creo que va a ser un jugador de la élite y al equipo le va bien con todo, marca, buen juego aéreo, media distancia, es un jugador muy útil para un equipo y por eso está donde está".

Jhon Lucumí, baja confirmada: "Está evolucionando bien y lo estamos evaluando día a día y vamos a mirar para el próximo. Así tocará con él.

Más de Brasil: "Lo venimos siguiendo desde el sorteo. Ahora lo seguimos por televisión y video, pero conocemos cómo se maneja y cómo ha cambiado la idea de juego y estamos trabajando en eso".

¿Evitar a Uruguay?: "Es imposible evitarlo, lo podemos enfrentar antes o después, pero evitarlo es difícil, pero no pensamos en eso, pensamos en que para llegar hay que enfrentar a Brasil primero y el que clasifique. Vamos partido a partido. Creo que Brasil merece toda la atención y la idea es competir contra estos equipos".

¿Cómo ver Colombia vs. Brasil en la Copa América?

