Colombia vs. España, más que un amistoso: la 'joya' española que Lorenzo quiere convocar

El tiempo pasó volando y en menos de dos semanas volverá la Selección Colombia a la acción para tener su debut en el 2024. El primer partido será el viernes 22 de marzo en Londres contra España y cuatro días más tarde enfrentará a Rumania en Madrid, esto en el marco de la gira por Europa para la fecha de amistosos Fifa y que sirven de preparación para la Copa América.

El enfrentar a selecciones europeas era un deseo de Néstor Lorenzo que la Federación Colombiana de Fútbol cumplió. El DT quería medir la vara frente a equipos de alto nivel para así hacer que sus jugadores continúen manteniendo el altísimo rendimiento del año pasado y solidificar una idea de juego basada en la intensidad y en la competitividad.

Pero en miras a la Copa América y viendo el gran nivel que han mostrado muchos colombianos en el exterior, sobre todo jóvenes, Lorenzo aprovechará esta fecha de amistosos para ir perfilando la lista final que integrará la Selección Colombia en el certamen continental con el objetivo principal de traer el título a casa. Por eso es que se espera que dentro de la convocatoria para enfrentar a España y Rumania puedan verse algunas novedades.

Cristhian Mosquera, la 'joya' que se pelean Colombia y España

El listado de jugadores citados se conocerá a finales de la presente semana, pero hay algunos nombres que se empiezan a especular y otros a pedirse. Este último caso es el de Cristhian Mosquera, un joven jugador del que no muchos conocen en Colombia, pero que cada fin de semana va asentándose en la élite europea.

Con tan solo 19 años, Mosquera es titular indiscutido y líder de la defensa de ni más ni menos que del Valencia, solo que nació en España, ha vivido toda su vida ahí, ha jugado en todas las categorías juveniles de 'la roja', y por eso no tiene mucha fuerza en Colombia. Pero todavía la FCF tiene la chance de convocarlo debido a que los padres del zaguero central son colombianos.

De hecho, Cristhian fue convocado por Héctor Cárdenas el año pasado para un microciclo de trabajos previo al Mundial sub-20 de Argentina, pero el jugador decidió no emprender vuelo hacia Bogotá luego del revuelo que causó el llamado al interior de la Real Federación Española de Fútbol.

El plan de Néstor Lorenzo para convencer a Cristhian Mosquera

Ahora bien, el tiempo ha pasado, pero el interés en la Selección Colombia por contar con Cristhian Mosquera va en aumento. De acuerdo a información del portal Relevo este lunes, miembros del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo han viajado a Valencia en los últimos meses para reunirse personalmente con el jugador y manifestarle la intención de que sea parte importante del proyecto deportivo en le corto, mediano y largo plazo, pues lo ven como uno de los defensores jóvenes con mayor proyección ahora mismo en la élite de Europa.

La decisión de Mosquera siempre ha sido firme: quiere jugar para España, es su país de nacimiento y ha integrado todas las categorías juveniles a excepción de una, la sub-21 y esto sería clave para que hoy en día esté meditando en cambiar de parecer y ponerse la camiseta amarilla, azul y roja.

Del olvido de España al deseo intenso de Colombia: la clave para Mosquera

Un requerimiento para ser convocado a la Selección de España de mayores es haber jugado para la sub-21, cosa que el defensor no ha hecho. De acuerdo a información de Relevo, el jugador está incluido en la prelista de dicho combinado para unos amistosos de marzo, pero todo indica que no la integrará. En tanto, en su teléfono no paran de llegar mensajes de la FCF insistiendo por su presencia para la absoluta, algo que lo tentaría por ver esa buena impresión que le tienen.

Es un misterio y parece poco probable, pero esto aumenta la expectativa de que Cristhian Mosquera pueda aparecer en la convocatoria de la Selección Colombia para la próxima fecha Fifa, y de darse, causaría una gran polémica en España dado a que el primer partido será frente a 'la roja'.

La temporada del joven defensor de 19 años es espectacular. Ha jugado 25 de 27 partidos en la presente Liga de España y solo en uno no ha sido titular, de resto ha disputado los 90 minutos y siendo pieza importante para que el equipo marche en la octava posición de la tabla y esté cerca de ingresar a puestos de clasificación a competiciones internacionales para la próxima campaña.