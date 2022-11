Shakira tendría en vilo a Catar 2022 ante sorpresiva decisión

Se ha vuelto una tradición de cada cuatro años que Shakira entone sus éxitos en los mundiales de fútbol. Lo hizo en Alemania 2006 con ‘Hips Don’t Lie’ y ‘Bamboo’ junto a Wyclef Jean. Además, puso a bailar a millones con el “Waka Waka” en Sudáfrica 2010, donde conoció a Gerard Piqué, su expareja.

La barranquillera también fue partícipe de Brasil 2014, pues entonó ‘La la la’ en la clausura de esa Copa del Mundo.

Ahora Shakira estaría en su cuarto Mundial, más de los que disputó Piqué. Según se ha conocido y a espera de la conformación oficial por parte de la organización de la Copa del Mundo, la artista colombiana abriría el Catar 2022 junto a Black Eyed Peas y el artista coreano Jung Kook, integrante de la famosa banda de K-pop BTS.

Sin embargo, luego de que se conocerse que la cantante británica Dua Lipa había tomado la decisión de bajarse de la ceremonia inaugural, decisión que la misma artista dio a conocer en sus redes sociales. En las últimas horas se ha conocido que Shakira habría tomado la misma decisión.

Según información de Adriana Dorronsoro, periodista del programa de Telecinco, la cantante colombiana no haría parte de la ceremonia de inauguración.

Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel algún papel a lo largo del Mundial