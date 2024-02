"Son basura": Nairo Quintana se desahogó y le mandó un contundente mensaje a sus críticos

Nairo Quintana ya estrenó en jersey del Movistar Team en el Campeonato Nacional de Ciclismo y está preparándose para disputar el Tour Colombia. Desde que regresó a la formación 'telefónica', le cambió el semblante al pedalista boyacense, quien en el 2023 no pudo competir. Ya está listo para disputar las carreras más importantes del WorldTour y volver a poner al equipo de Eusebio Unzué en los puestos de privilegio.

'Nairoman' tuvo buenas presentaciones en Tunja. Estuvo cerca del podio en la contrarreloj, pues quedó en la cuarta posición, a 2:31' de Daniel Felipe Martínez. En la prueba de ruta, el corredor criado en Cómbita ocupó la casilla 26, a 5:59' de Alejandro Osorio.

El campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016 ya recibió a una parte de la delegación de la escuadra española para correr la cuarta edición del Tour Colombia, prueba en la que fue segundo en 2018 (Egan Bernal reclamó el título y Rigoberto Urán completó el podio). El próximo martes 6 de febrero, 156 ciclistas tomarán partida en Paipa.

Quintana Rojas fue invitado al 'streaming' del exciclista español Luis Pasamontes. El 'escarabajo', de 33 años, se desahogó en esa charla y le dejó un recado a sus detractores, a quienes tildó de "basura".

Nairo Quintana está agradecido con el apoyo de sus seguidores

"Por fortuna tengo más seguidores que me apoyan que los que me dan duro. A algunos les contesto para que apoyen o escriban cosas buenas en vez de malas. Somos seres humanos", empezó diciendo el boyacense, dos veces campeón del Tirreno-Adriático.

"Basura": Nairo Quintana le habló a quienes lo critican

"La gente no es consciente del daño que puede hacer. Son personas basura, a las que tienes que tirar a un lado y a la basura; y no dejarte hundir de la crítica muchas veces que es la que alimenta tu desconfianza, ese desorden emocional que te hace dudar tanto y te hace cuestionar tonterías que no te hacen más que daño", concluyó.