¡Luis Díaz, por su primer título continental! Liverpool ya tiene rival en cuartos de Europa League

El tema central de la semana en el mundo del fútbol fue la definición de los octavos de final de la Champions League y de la Europa League. Como ya es costumbre, hubo partidos frenéticos con clasificaciones agónicas como las de Arsenal, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Marsella.

Las competencias europeas entraron en su recta final y este viernes se abrió un capítulo emocionante con el sorteo de los partidos para cuartos de final. En Champions, los más llamativos son el que enfrentará a Real Madrid y Manchester City, y el de Arsenal y Bayern Múnich, pero los cruces en Europa League tampoco desentonaron.

La atención estaba puesta en Liverpool, el principal candidato al título, y el cual era el rival a evitar por todos los demás equipos. Finalmente el sorteo arrojó que los 'reds' se medirán frente a Atalanta, que quiere confirmar su buena etapa en competiciones internacionales que ha venido teniendo desde hace unos años de la mano de Gian Piero Gasperini.

Tras ganar dos Copa de la Liga, una FA Cup y una Community Shield, Luis Díaz va por su primer título internacional con Liverpool y el primero de su carrera también. El colombiano quiere confirmar su gran estado de forma esta temporada ayudando a que su equipo corone en todas las competiciones en disputa.

Los 'reds' ya ganaron la Copa de la Liga, comparten el liderato de la Premier League, están en cuartos de FA Cup y ahora de Europa League, por lo que están ante la oportunidad de completar una temporada histórica justo en el cierre de ciclo de Jürgen Klopp. ¿Habrá final mágico para esta historia de ensueño?

Del otro lado, además de 'Lucho', Gustavo Puerta es el único colombiano con posibilidad de título en la Europa League. Bayer Leverkusen firmó una remontada maravillosa en cinco minutos sobre el final contra Qarabaag y en cuartos enfrentará a West Ham.

Otro de los duelos emocionantes dignos de Champions que ofreció el sorteo de Europa League es el que tendrán Milán y Roma, mientras que Benfica y Marsella disputarán la llave restante para un cupo en las semifinales.

The quarter-finals are set! 😍

Most exciting tie?#UELdraw pic.twitter.com/s70kFqKjOH