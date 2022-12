Temor en Millonarios: de Europa vienen a la carga por Andrés Llinás

Millonarios no se retira del mercado en el actual periodo de transferencias del fútbol colombiano a pesar de haber confirmado ya las llegadas de Fernando Uribe, Leonardo Castro y Daniel Giraldo, tendría más nombres en su lista de refuerzos y más si llega a transferir jugadores al exterior.

De hecho, la venta más probable del 'embajador' ahora mismo es la de Carlos Andrés Gómez, de quien se asegura desde la semana pasada que será vendido al Red Bull Bragantino de Brasil por una suma cercana a los 4 millones de dólares. Así las cosas, el club estaría en búsqueda de un nuevo extremo y los candidatos serían Daniel Mantilla o Andrés Ibargüen.

No obstante, en Millonarios no cierran la puerta a más salidas en el presente mercado y más teniendo en cuenta que la ventana en Europa no se ha abierto formalmente, sino que lo hará a partir del 1 de enero. Así las cosas, desde el 'viejo continente' ya surgieron rumores del interés de un equipo reconocido por una de las figuras del cuadro bogotano.

De Portugal vienen por Andrés Llinás

El diario A Bola de Portugal publicó en su edición de este martes que el Sporting de Lisboa está tras los pasos de Andrés Llinás. El equipo está en la búsqueda de un defensor central para acompañar al uruguayo Sebastián Coates y el bogotano de 25 años es uno de los nombres que está en carpeta a pedido del entrenador.

"El Sporting aprovechará enero, mes en el que se reabre el mercado de fichajes, para contratar a un central y el técnico Rúben Amorim, junto al SAD del club de Alvalade, ha estado analizando a varios jugadores. Uno de ellos se llama Andrés Llinás, tiene 25 años, es internacional colombiano, juega en Millonarios y últimamente ha visto subir su cotización", escribió el medio.

Sin embargo, Llinás tendría competencia para llegar al Sporting. Se trata del marfileño Ousmane Diomandé, zaguero de 18 años con presente en el Mafra de la segunda división de Portugal.

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, Andrés Llinás está tazado en 2.2 millones de euros, pero el valor que pediría Millonarios para dejarlo ir sería superior debido a su buen rendimiento en el 2022, en el que fue convocado a la Selección Colombia y debutó en un partido amistoso.

