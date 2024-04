Tiger Woods hizo historia en el Masters: inédito registro en Augusta National

El viernes pasado, se llevó a cabo la segunda ronda del The Masters 2024 y Tiger Woods volvió a hacer historia en Augusta National Golf Club. El ganador de cinco 'chaquetas verdes' se convirtió en el golfista con el mayor número de cortes consecutivos logrados en el mítico campo diseñado por Bobby Jones y Alister MacKenzie.

Eldrick Tont Woods comenzó su racha en 1997, cuando con 21 años ganó su primer Masters. Era su tercera actuación en Augusta y para ese entonces ya tenía tres títulos en el PGA Tour (Las Vegas Invitational, Walt Disney World/Oldsmobile Classic y Mercedes Championships). Tiger empezó el torneo con 70 goles (-2) y quedó a tres impactos de John Huston.

En la segunda ronda, entregó una notable tarjeta de 66 y se hizo con el liderato al llegar a -8. El sábado, volvió a brillar y llegó a -15, para sacarle nueve impactos a Costantino Rocca, su perseguidor. Completó la jornada final con 69 goles y llegó a un sorprendente -18 para ganar la edición 61 del torneo.

Desde ese título, logró 23 cortes al hilo y otras cuatro 'chaquetas verdes' (2001, 2002, 2005, 2019). Pues bien, este viernes cerró con 72 golpes y mantuvo el +1 de la ronda inicial. Con este resultado, el legendario golfista californiano superó la marca que compartía con Fred Couples y Gary Player.

¿Qué dijo Tiger Woods tras pasar el corte en el Masters?

"Significa que tengo una oportunidad de cara al fin de semana. Estoy aquí. Tengo la oportunidad de ganar el torneo. No sé si todos van a terminar hoy, pero yo he terminado. He hecho mis dos rondas. Sólo necesito algo de comida y cafeína y estaré listo", señaló el 82 veces campeón en el PGA Tour, en una conversación con 'Sky Sports'.

Golfistas con más cortes consecutivos en el Masters

1. Tiger Woods: 24 (1997-2024)

2. Fred Couples: 23 (1983-2007)

2. Gary Player: 23 (1959-1982)

4. Tom Watson: 21 (1975-1995)

5. Bernhard Langer: 19 (1984-2002)

5. Gene Littler: 19 (1961-1980)

7. Billy Casper: 18 (1960-1977)

8. Phil Mickelson: 16 (1998-2013)

9. Bruce Devlin: 15 (1964-1981)

9. Jack Nicklaus: 15 (1968-1982)

9. Adam Scott: 15 (2010-2024)

12. Ben Crenshaw: 13 (1980-1992)

12. Nick Faldo: 13 (1979-1996)

12. Raymond Floyd: 13 (1973-1985)

12. Corey Pavin: 13 (1985-1998)

12. Justin Rose: 13 (2003-2018)