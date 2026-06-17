🔴COLOMBIA vs. Uzbekistán🔴, por el Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO, GRATIS

Después de que transcurrieron los primeros siete días del inicio del Mundial 2026, se acabó la espera y llegó la hora del debut de la Selección Colombia.

La 'tricolor' enfrentará a Uzbekistán, en el Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como el Estadio Azteca.

En el máximo escenario deportivo de la capital mexicana habrá 87.000 espectadores y, de acuerdo con lo que se ha podido apreciar en la previa, la mayoría serán colombianos.

¿A qué hora es el partido entre Colombia vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026?

La Selección Colombia debutará en el Mundial 2026 a las 9:00 de la noche de este 17 de junio de 2026.

Además, según lo que se ha podido ver en los entrenamientos de la 'amarilla', lo más probable es que la nómina titular sea la siguiente:

Camilo Vargas custodiando el arco; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez y Johan Mojica en la defensa; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz en la zona de volantes; y Luis Suárez en punta.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Selección Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026?

El Canal RCN, a través de su señal principal, su App y sus cuentas de Youtube y TikTok, transmitirá el partido de la Selección Colombia vs. Uzbekistán.

Esta transmisión iniciará a las 7:00 de la noche y, adicionalmente, en el Youtube de Deportes RCN, habrá reacción en vivo de La Suplente.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El segundo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 será el martes 23 de junio, a las 9:00 de la noche.

Ese día, en el Estadio Guadalajara, ubicado en Zapopan, México, la 'tricolor' enfrentará a República Democrática del Congo, que jugará este miércoles vs. la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Además, la última fecha será el sábado 27 de junio, en el Estadio Miami, vs. los 'lusos'.