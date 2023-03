¿Colombia, del Real Madrid? Tomás Roncero, con camiseta de Millos, explicó el vínculo que hay

El famoso periodista español y reconocido aficionado del Real Madrid, Tomás Roncero, en su más reciente programa de Twitch y TikTok, luciendo la camiseta de Millonarios, habló sobre el vínculo que existe entra el conjunto ‘Merengue’ y Colombia.

Revelando que la camiseta de Millonarios fue un regalo de Gustavo Serpa, representante del máximo accionista del club, Tomás Roncero durante la dinámica del programa que se trata de que el periodista responde preguntas de sus seguidores. El español respondió sobre el vínculo que tiene el Real Madrid con el conjunto ‘Embajador’, pero aseguró que no solo es con ese equipo sino con todos.

“Es buena, tienen una buena relación con Florentino Pérez. El Madrid con Colombia tiene nexo emocional, no de ahora, de hace muchos años, no porque haya venido Freddy Rincón o porque Di Stefano viniera en el año 53, sino porque también James dejó una huella muy importante y ahora está Linda Caicedo, la mejor jugadora de Colombia y que va a ser de las mejores del mundo y ahora está en el Real Madrid”, fueron las declaraciones de Tomás Roncero.

Tomás Roncero sobre la Selección Colombia

Además, el periodista español afirmó que le hubiera gustado ver con la camiseta del Real Madrid a Radamel Falcao García y expresó el cariño que le tiene a la selección ‘Tricolor’.

“Hay muchos vínculos, muchos madridistas en España que están identificados en Colombia. En una Copa América o un Mundial, me gusta que Colombia llegue lejos, me flipaba René Higuita, siempre me ha gustado el fútbol colombiano, soy un admirador de Radamel Falcao, me hubiera gustado que fichara por el Real Madrid. Hay muchas cosas que nos unen a los madridistas con Colombia”, finalizó Tomás Roncero.

