¿Renovación? Jugadores que brillan por su ausencia en la convocatoria de la Selección Colombia

Para nadie es un secreto que cuando se da a conocer una convocatoria de la Selección Colombia se generan todo tipo de comentarios entre los aficionados, pues para muchos hay jugadores que no deben estar en la concentración, mientras que otros levantan su voz de protesta por los jugadores que no fueron tenidos en cuenta por el entrenador nacional.

El pasado lunes 13 de marzo, Néstor Lorenzo dio a conocer los jugadores que estarán con la Selección Colombia en los juegos amistosos contra Corea del Sur y Japón en suelo asiático, donde dejó sorprendido a varios aficionados, pues son muchas las novedades que se presentaron en esta convocatoria.

Unas de las novedades que se dieron a conocer en esta convocatoria fue la gran ausencia de algunos jugadores que se han ganado un puesto en la Selección Colombia, generando todo tipo de suspicacia en los aficionados, ya que comienzan a rumorar que Lorenzo estaría pensando hacer una renovación en el equipo.

Ausencias más destacas

David Ospina y Luis Díaz son las ausencias más sonadas durante las últimas horas, aunque su no presencia en el combinado patrio se preveía, teniendo en cuenta las lesiones que los ha alejado de los terrenos de juegos. El arquero antioqueño sufrió una fractura de codo a principio de año y todavía sigue en proceso de recuperación, por su parte Luis Díaz sigue su acondicionamiento tras la lesión de rodilla que lo dejó fuera de las canchas desde octubre.

Otras de las ausencias que más ha sonado es la Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado. El defensa central se recuperó de las molestias físicas y volvió a las canchas el pasado 21 de enero. Sin embargo, desde enero no ha tenido minutos, puesto que no se ha ganado la confianza del entrenador Sean Dyche, quien lo ha dejado en el banquillo del Everton.

Por su parte, Juan Guillermo Cuadrado no fue tenido en cuenta por solicitud de la Juventus, puesto que según Sebastián Heredia, periodista de RCN radio, el equipo italiano le llevará a cabo un proceso de recuperación al colombiano y por tal motivo no estuvo en la lista de convocados del equipo cafetero.

"No es que Néstor Lorenzo no lo haya querido llamar, estaba en la lista, pero la Juventus le pidió al cuerpo técnico de la Selección Colombia que no fuera tenido en cuenta. La razón es porque le van a llevar un proceso médico de recuperación y fortalecimiento en esas fechas", aseguró el periodista.

Otros jugadores que brillan por su ausencia