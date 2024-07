🔴EN VIVO🔴 Uruguay 0 vs. Brasil 0 por la Copa América 2024: ¡Por poco autogol de Militão!

Este sábado 6 de julio, Uruguay se verá las caras con Brasil para disputar un duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa América 2024. La escuadra que salga ganadora en el Allegiant Stadium (Las Vegas, Nevada) reclamará el último 'tiquete' a las semifinales de la edición 48 del certamen que organiza la Conmebol, donde aguarda la Selección Colombia tras eliminar a Panamá.

Los 'charrúas', dirigidos por Marcelo Bielsa, ganaron el Grupo C con puntaje perfecto. Vencieron 3-1 a los 'canaleros', golearon 5-1 a Bolivia y superaron 1-0 a Estados Unidos, con una formación alternativa. Uruguay es una de las candidatas al título y espera superar a la 'verdeamarela' para seguir soñando con su 16 título.

Los comandados por Dorival Júnior no desplegado su mejor nivel en territorio estadounidense. Empezaron su camino con un decepcionante empate (0-0) contra Costa Rica. Brasil logró enderezar el rumbo con un triunfo contra Paraguay (4-1) y sumaron otra igualdad vs. Colombia (1-1). Vinícius Júnior, referente de la 'canarinha' y Real Madrid, no estará disponible para el duelo contra la 'celeste' por acumulación de amarillas.

Su historial por Copa América está igualado. Cada selección ha reclamado 9 triunfos; mientras que los 8 encuentros restantes terminaron en empate. Han disputado cuatro finales (1919, 1983, 1995 y 1999) y se han repartido los títulos de manera equitativa.

Uruguay vs. Brasil por la Copa América 2024: posibles formaciones

Marcelo Bielsa y su posible formación vs. Brasil

Arquero: Sergio Rochet.

Sergio Rochet. Defensas: Nahitan Nández, Ronald Araujo, Mathías Olivera y Matías Viña.

Nahitan Nández, Ronald Araujo, Mathías Olivera y Matías Viña. Volantes: Federico Valverde, Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz.

Federico Valverde, Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz. Atacantes: Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

Dorival Júnior presentaría este '11' contra Uruguay

Arquero: Allison.

Allison. Defensas: Danilo, Militao, Marquinhos, Guilherme Arana o Wendell.

Danilo, Militao, Marquinhos, Guilherme Arana o Wendell. Volantes: Bruno Guimaraes, Joao Gomes, Lucas Paquetá.

Bruno Guimaraes, Joao Gomes, Lucas Paquetá. Atacantes: Raphina, Endrick y Rodrygo.

Uruguay vs. Brasil por la Copa América 2024: cuerpo arbitral

Árbitro: Darío Herrera (ARG).

Darío Herrera (ARG). Árbitro asistente N°1: Juan P. Belatti (ARG).

Juan P. Belatti (ARG). Árbitro asistente N°2: Cristian Navarro (ARG).

Cristian Navarro (ARG). Cuarto árbitro: Iván Barton (SLV).

Iván Barton (SLV). Quinto árbitro: Henri Pupiro (NIC).

Henri Pupiro (NIC). VAR: Guillermo Pacheco (MEX).

Guillermo Pacheco (MEX). AVAR: Erick Miranda (MEX).

Erick Miranda (MEX). AVAR 2: Tatiana Guzmán (NIC).

Tatiana Guzmán (NIC). Asesor de árbitros: Leonel Leal (CRC).

Leonel Leal (CRC). Quality Manager: Víctor H. Carrillo (PER).

Copa América 2024: hora y dónde ver Uruguay vs. Brasil