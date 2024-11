Se filtró la posible formación de Uruguay vs. Colombia: ¡Atención, Néstor Lorenzo!

El próximo viernes 15 de noviembre, la Selección Colombia visitará a Uruguay para disputar un partido correspondiente a la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Marcelo Bielsa por fin reveló su lista de convocados, la cual constó de 24 futbolistas. Pues bien, se filtró la formación que emplearía en el Estadio Centenario.

Los 'charrúas' llegaron a Montevideo urgidos de un triunfo luego de su derrota contra Perú (1-0) y su empate contra Ecuador (0-0). Los comandados por el 'Loco' se fueron entre silbidos del mítico estadio que albergó el Mundial de 1930, por lo cual quieren reivindicarse con su público y acercarse a la próxima cita orbital. Brasil ya los igualó en puntos (16) y 'La Tri' está a tres.

El entrenador argentino, con pasado en Newell's Old Boys y Leeds United, quiere 'sacarse la espina' tras lo ocurrido en las semifinales de la última edición de la Copa América. Recordemos que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se impusieron por 1-0 en el Bank of America Stadium gracias a un solitario gol de Jefferson Lerma, quien no fue convocado por una lesión muscular.

Pues bien, el programa 'Somos Fútbol' configuró el onceno por el cual se inclinaría el experimentado estratega rosarino, de 69 años. Cabe resaltar que Bielsa no podrá contar con Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta, quienes sufrieron lesiones con Flamengo.

Así formaría Uruguay vs. Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

Arquero: Sergio Rochet.

Sergio Rochet. Defensas: Nahitan Nández, José María Giménez, Santiago Bueno y Mathías Olivera.

Nahitan Nández, José María Giménez, Santiago Bueno y Mathías Olivera. Volantes: Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur.

Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur. Atacantes: Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.

De confirmarse este '11', Bielsa presentaría dos cambios respecto al que presentó para las mencionadas semifinales, pues saldrían: Sebastián Cáceres y Nicolás de la Cruz.

Uruguay vs. Selección Colombia: hora y dónde ver las Eliminatorias Sudamericanas