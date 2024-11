Néstor Lorenzo está listo para enfrentar a Uruguay: "Estamos pasando un gran momento"

El próximo viernes 15 de noviembre, la Selección Colombia visitará a su similar de Uruguay para disputar un duelo correspondiente a la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Néstor Lorenzo habló con Deportes RCN y se mostró positivo de cara al compromiso que se disputará en el Estadio Centenario.

El estratega argentino, de 58 años, se mostró orgulloso del notable récord que ha conseguido en sus primeros 30 partidos con la 'amarilla': 21 triunfos, siete empates y dos derrotas (57 goles a favor y 20 en contra). Consiguió el subcampeonato en la última edición de la Copa América y está a cuatro puntos de asegurar su cupo para la próxima cita orbital.

Sin embargo, Lorenzo no quiere 'bajar la guardia' y conseguir un buen resultado en territorio 'charrúa', el cual le ha sido históricamente esquivo a la Selección. Recordemos que solo ha triunfado en una ocasión en condición de visitante y dicho festejo data de 1973.

Néstor Lorenzo y su foco con la Selección Colombia

"Estamos en un buen momento ahora y ojalá lo podamos aprovechar. (Todo lo vivido en la Selección Colombia) Es algo soñado para cualquier entrenador tanto tiempo con un buen récord; pero hay que continuar, ir por más. Siempre es el próximo partido, ¿no? La atención la tenemos puesta en eso", empezó diciendo el estratega argentino, en entrevista exclusiva con Deportes RCN.

Néstor Lorenzo se puso nostálgico por su barrio, Villa Celina

"La persona nunca debe olvidar sus orígenes. Yo me crie ahí (Villa Celina), aprendí todo los valores para la vida, en esos años de infancia y adolescencia. Para mí es un lugar lindo, hoy hay mucha gente que no está, desde mi viejo hasta tantos padres de tantos chicos, que nos enseñaron a caminar por la vida. Me da tristeza, pero a la vez una nostalgia linda de decir 'gracias a ellos estamos donde estamos'. Seguro le quedé debiendo plata a alguno (risas), pero yo voy constantemente porque mi mamá nunca se fue del barrio", concluyó el aprendiz de José Néstor Pékerman.

Uruguay vs. Selección Colombia: hora y dónde ver