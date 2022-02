¡Todo por su país! Yuriy Vernydub entrenador del Sheriff se unió al ejército de Ucrania

La situación entre los habitantes ucranianos cada vez es más crítica, teniendo en cuenta que las diferentes personas que no pertenecen al ejército nacional, se están uniendo a la institución para poder defender a sus seres queridos y a su país de los diferentes ataques que está haciendo Rusia desde el pasado jueves en las diferentes ciudades de Ucrania.

Este el caso Yuriy Vernydub, entrenador del Sheriff, equipo revelación en la fase de grupo de la Champions League 21/22, luego de obtener una victoria historia frente al Real Madrid en España y lograr el tiquete a los octavos de final de la Europa League.

Precisamente, luego jugar los octavos de final de la Europa League y quedar eliminado en la tanda de penales frente al Braga con marcador 3-2, el entrenador del equipo de Moldavia, se presentó en las últimas horas al ejército de su país, para ser parte de las tropas que defiendan a Ucrania de la guerra que se desató con Rusia desde el pasado jueves.

Por medio de las redes sociales, se dio a conocer la fotografía del entrenador Yuriy Vernydub con el camuflado del ejército ucraniano. Además, se dio a conocer que Vasyl Lomachenko, ex boxeador y campeón mundial de tres pesos, también se inscribió al ejército nacional para combatir la guerra con Rusia.

#BREAKING: Five months after he conjured up a stunning victory over Real Madrid in the Champions League, Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub has joined Ukraine's army 🇺🇦. #UkraineRussiaWar #russianinvasion #UkraineCrisis pic.twitter.com/xyqvOiMGci