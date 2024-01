No es solo Vidal: Falcao, David Ospina y los 'bombazos' del FPC que no sucedieron

La ilusión pueblo se convirtió en decepción. Toda la parafernalia que armaron América de Cali y Tulio Gómez como campaña de expectativa para el fichaje estelar de Arturo Vidal quedó en eso, en puro ruido y folclore, pero no en realidad.

Hace minutos, el club caleño informó de manera oficial que desistió de las negociaciones por contratar al centrocampista chileno luego de no poder alcanzar un acuerdo a pesar de que cumplieron con todas las exigencias económicas y contractuales que pidió el jugador.

Por supuesto que ahora en redes sociales se viene una ola de chistes, burlas y matoneo sin ningún tipo de piedad hacia América y su hinchada luego de toda la expectativa que se creó alrededor del fichaje con trinos y comentarios de parte de la propia institución, sus directivos y de los patrocinadores que consiguieron para lograr la contratación.

Falcao y Ospina, los otros 'bombazos' en el FPC que no se dieron

Una vez más, el fútbol colombiano se quedó ad portas de cerrar a una contratación estelar, como se ha intentado en el último tiempo con futbolistas que en su época prime fueron estrellas mundiales, como Falcao García y David Ospina.

El caso de Falcao también generó demasiada expectativa hace seis meses, pero duró apenas unas horas. Tras salir campeón del primer semestre de la Liga BetPlay 2023, Millonarios buscó dar un golpe de opinión con la contratación del que es el jugador más importante en la historia del país.

Gustavo Serpa y Ricardo Salazar, máximo accionista y director deportivo del club, respectivamente, viajaron hasta Madrid para reunirse personalmente con el 'tigre' e intentar convencerlo de cumplir su sueño de niño de jugar con el 'embajador', el equipo de sus amores. Sin embargo, el delantero declinó la propuesta ante las dificultades para rescindir su contrato con Rayo Vallecano y por las notables diferencias en la calidad de vida entre Europa y Colombia.

Incluso, hace un mes, Falcao se refirió a ese episodio y reveló que "yo he analizado cerrar mi carrera deportiva en Argentina o Colombia, pero es una decisión no solo deportiva. Lo de Millonarios se habló en su momento, pero por ahí las condiciones no estaban dadas, hay que ver la situación del país cómo está. Al final son temas que uno tiene que sopesar y ponerlos sobre la balanza".

David Ospina y el sueño de Atlético Nacional

Además de Falcao, otro de los grandes ídolos históricos de la Selección Colombia tuvo posibilidades reales de jugar en el fútbol colombiano para este 2024. Hace tres semanas nada más, Atlético Nacional sostuvo negociaciones formales para repatriar a David Ospina. Noticias RCN Digital reveló en ese momento que el club le hizo una "muy buena oferta" al jugador, quien manifestó su deseo de volver.

A pesar de eso, la vinculación no se concretó debido al alto precio que Al-Nassr pedía para rescindir el contrato del arquero antioqueño, quien regresó a Arabia Saudita para adelantar la pretemporada con el equipo. No obstante, el vínculo de Ospina con el club árabe termina en junio, por lo que no se descarta que Nacional vuelva a la carga en ese momento.