Yaser Asprilla, el héroe indiscutible: golazo con el Watford hizo vibrar a la afición y sumar 3 puntos

Yaser Asprilla sigue brillando en el balompié inglés, destacando con su talento, velocidad, carisma y goles. En el reciente enfrentamiento del Watford contra Norwich, convirtió un golazo que capturó la atención mundial.

El colombiano anotó este sábado 17 de febrero en condición de visitante. De nuevo, el atacante volvió a brillar con otra impresionante anotación. Esta vez, en el encuentro contra Rotherham, aprovechó un rebote defensivo tras un tiro de esquina y remató de primera, enviando la pelota al fondo de la red y celebrando con euforia junto con sus demás compañeros.

Two wonderful goals from Asprilla in the space of a week! ⭐️



The ball falls to him on the edge of the box and he smashes it beyond the Rotherham keeper.



⏱ 58’

🔴 0-1 🐝#WatfordFC pic.twitter.com/VKyZoQxBhk