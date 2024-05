¿Por qué se celebra el Día del Trabajo el 1 de mayo? Descubra la historia detrás de la celebración

Este miércoles 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo en Colombia y en todo el mundo, este día es festivo en el país por lo que muchas personas no deben trabajar, otras, celebran la fecha trabajando.

Para algunos, el hecho de que sea un día festivo significa que no deben estudiar o trabajar, por lo que no se le da la importancia que amerita esta fecha. Sin embargo, aunque no se visibilice mucho, es un día que marca una diferencia en la historia ya que su origen marcó un antes y un después.

¿Por qué se celebra el Día del Trabajo el 1 de mayo?

La historia detrás de esta fecha es contundente, los derechos laborales han ido transformándose a través de los años, por lo que a veces no se le da mucha importancia a este día ya que se piensa que siempre fue fácil trabajar.

Para generaciones e incluso épocas anteriores, definitivamente no habían derechos laborales, aún no se reconocían y no se tenían en cuenta los factores que hoy en día si son visibilizados. Por ejemplo, un recargo económico por trabajar de noche o un día festivo, unas horas establecidas diarias e incluso reconocer el valor de las 'horas extras' de trabajo.

Estos derechos laborales han sido reconocidos gracias a la lucha de muchas personas que empezaron a reclamar estas injusticias, por esto precisamente, nació el Día del Trabajo. Exactamente el 1 de mayo de 1886, 340.000 obreros marcharon en las calles de Estados Unidos reclamando que la jornada laboral fuera de 8 horas al día.

La marcha no tuvo el éxito que esperaban los trabajadores ya que algunos líderes de la huelga, que duró varios días, fueron sentenciados a muerte e incluso fueron llevados a la horca.Fue así como tuvieron que sacrificar sus vidas confiando en que serviría para lograr su objetivo de reconocer los derechos laborales.

Desde 1889 se reconocieron los derechos laborales y el 'Día del Trabajo'

A pesar de que los obreros lucharon desde inicios de los años 1880, no fue hasta 1889 que el Congreso de la Internacional II aprobó la celebración del Día de Trabajo en todo el mundo.

No obstante, la primera celebración oficial de este día fue hasta el año 1890, allí España fue uno de los países que más reconoció y valoró este día.

Los trabajadores se sintieron satisfechos con el reconocimiento de sus derechos y la fijación de una jornada laboral de 8 horas. Lamentaron mucho la muerte de sus líderes, sin embargo, conmemoran su vida el 1 de mayo ya que gracias a sus sacrificios fue posible reconocer esta fecha.