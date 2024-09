Vinicius se cansó del racismo en España: "El Mundial 2030 tendría que cambiar de sede"

El 4 de octubre de 2023, el Consejo de la FIFA se decantó por la candidatura tripartita euro-africana para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 2030. España, Marruecos, Portugal, Argentina, Paraguay y Uruguay serán las sedes de esta cita orbital. Pues bien, Vinicius Júnior, una de las figuras del Real Madrid, le hizo un llamado a la institución que preside Gianni Infantino por los casos de racismo que se siguen presentando en territorio ibérico.

'Vini' ha sido una de las principales víctimas del racismo en el fútbol español. A lo largo de su carrera, el extremo brasileño ha tenido que soportar actos discriminatorios en diferentes estadios, por lo cual hizo una petición que generó todo tipo de comentarios: cambiar la sede de la cita orbital.

RELACIONADO James Rodríguez le dedicó sentidas palabras a Luis Díaz en redes sociales

Es verdad que LaLiga ha intensificado sus esfuerzos por mitigar el racismo en el balompié y los mismos equipos se han encargado de marginar e incluso vetar a quienes llevan a cabo estas condenables prácticas. Pues bien, quedan seis años para eliminar definitivamente este tipo de comportamientos para que se pueda desarrollar un gran Mundial.

¿Qué dijo Vinicius Júnior sobre el Mundial 2030 y el racismo en España?

"Hasta 2030 tenemos un gran margen de evolución. Espero que España pueda evolucionar y entienda lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel. Porque, si hasta 2030 las cosas no evolucionan, creo que el Mundial tendría que cambiar de lugar. Si los jugadores no se sienten a gusto y no se sienten con confianza de jugar en un país en el que pueden sufrir racismo, es muy complicado", empezó diciendo el atacante 'merengue' en una conversación con 'CNN'.

"En España, la mayoría, no son racistas, pero hay un grupo pequeño que acaba afectando a la imagen de un país en el que se vive muy bien y la situación está yendo a peor", concluyó.

Alcalde de Madrid le pidió una rectificación a Vinicius

"Espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones. Somos conscientes todos, de que efectivamente hay episodios racistas en la sociedad y de que debemos trabajar para eliminarlos. Pero es profundamente injusto con España y, particularmente con Madrid, decir que somos una sociedad racista. Y que además ponga en peligro la celebración del Mundial", fueron las palabras de José Luis Martínez-Almeida.