Vuelta a España 2024 y sus favoritos: director de la ronda 'ibérica' dio a sus candidatos

El próximo sábado 17 de agosto, se llevará a cabo la primera etapa de la Vuelta a España 2024. La edición 79 de la ronda ibérica no contará con la participación de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, por lo cual se espera una carrera abierta. Javier Guillén, director de la prueba, dio a sus favoritos.

La Vuelta será la última 'grande' del 2024; sin embargo, tendrá importantes ausencias. Pogacar, quien brilló esta temporada con su doblete Giro de Italia - Tour de Francia, decidió no ir por el inédito triplete. Vingegaard, subcampeón de la 'Grande Boucle' y ganador de la Tirreno-Adrático, tampoco estará presente a pesar de que el año pasado quedó en la segunda posición. Evenepoel, quien reclamó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, no irá por su segundo 'jersey' rojo.

"Tendremos la mejor participación posible, y me gusta la lista de participantes, me gusta porque permitirá que la Vuelta sea una carrera abierta y disputada, en la que no hay un favorito claro. Espero que de las tres grandes la Vuelta sea la mas abierta, emocionante e impredecible", señaló a 'EFE', Guillén.

¿Quiénes son los favoritos en la Vuelta a España 2024?

Para Guillén habrá un atractivo 'combate' entre locales y extranjeros, estos siendo Enric Mas, Mikel Landa y Carlos Rodríguez y, por otra, Primoz Roglic, Sepp Kuss, Richard Carapaz, Joao Almeida y Adam Yates.

Cabe resaltar que siete 'escarabajos' estarán en competencia: Brandon Rivera (INEOS Grenadiers), Santiago Umba (Astana Qazaqstan Team), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA – hansgrohe), Einer Rubio (Movistar Team), Nairo Quintana (Movistar Team) y Rigoberto Urán (EF Education – Easy Post).

Director de la Vuelta a España 2024 habló del recorrido

"Será una Vuelta dura, con tres partes diferentes. La primera semana con Sierra Nevada, donde puede influir el calor. Luego la segunda con el bloque asturiano, con el Cuitu Negru y Lagos de Covadonga como puntos claves, y luego la tercera con Picón Blanco y la crono de Madrid. Ojalá esté la carrera abierta hasta la crono. Entre medias habrá muchas etapas con trampa, difíciles de controlar, que pueden dar la sorpresa, por ejemplo, la de Jerez y Yunquera", concluyó.