Preocupación mundial por Wout van Aert: durísima caída lo dejó con clavícula y costillas rotas

El belga Wout Van Aert sufre fracturas en la clavícula y en varias costillas tras su terrible caída de este miércoles en la clásica A través de Flandes, por lo que será baja en el Tour de Flandes y en la París-Roubaix, anunció su equipo, Visma-Lease a bike.

"En el hospital se diagnosticó una clavícula rota y varias fracturas en las costillas. La duración de su baja no está determinada. Es seguro que se va a perder el Tour de Flandes (el domingo), la París-Roubaix y la Amstel Gold Race", indicó la formación neerlandesa en un comunicado en la red social X.

