Jugador de Selección Colombia sorprendió y jugará en la Premier League: ya hay fotos

La bienvenida del 2024 también tuvo un significado de mucha importancia en el fútbol de Europa y es el inicio del periodo de transferencias de invierno, que le servirá a los equipos a reforzar los puestos en los que han tenido falencias en la primera parte de la temporada.

Con esto también se espera que varios colombianos de renombre cambien de equipo, como bien podría ocurrir con Rafael Santos Borré rumbo a Internacional de Porto Alegre de Brasil, y con Jhon Jader Durán, de quien revelaron hay interés del Milán y podría salir del Aston Villa durante este mes, pero hay más.

En las últimas horas se conoció que un defensor colombiano estaría muy cerca de jugar en la Premier League en este primer semestre del 2024. Se trata de Yerson Mosquera, cuyos derechos económicos pertenecen al Wolverhampton y por fin podría tener la oportunidad de hacer su estreno en la liga más prestigiosa del mundo.

Mosquera estuvo cedido a préstamo en Cincinnati de la MLS durante todo el 2023 y aunque el club tenía la intención de prolongar la estadía del colombiano al menos seis meses más, no fue posible y regresó al Wolves.

El elenco inglés estuvo analizando el regreso del defensor de 22 años a finales del año pasado tras tener una gran temporada en la MLS, siendo uno de los mejores jugadores en su puesto y llegando a debutar con la Selección Colombia en eliminatorias. Y aunque todavía no hay un anuncio oficial, se conoció una pista en redes sociales que indica que el equipo lo tendría en cuenta para el resto de la campaña en la Premier League.

Wolverhampton subió una foto de los jugadores celebrando la victoria del sábado pasado contra Everton y ahí se ve a Yerson Mosquera. El antioqueño no hizo parte de los convocados porque recién las inscripciones se abrieron este lunes 1 de enero, por lo que ahora hay expectativa con lo que pasará con su futuro y si el entrenador Gary O'neil lo tendrá en cuenta.

As fully expected with his loan complete at the end of December, Yerson Mosquera is back with his @Wolves mates (as seen in team photo below).



Godspeed @YMosquera15 & have a great 2024! You’ll be missed greatly 🧡💙 #AllForCincy 🦁 https://t.co/NKSH4OSs7l