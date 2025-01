Migración Colombia alerta por link falso para hacer el CheckMig: mucho ojo

Con el avance de tecnología, los ciberdelincuentes han aprovechado para hacer de las suyas y robar a ciudadanos.

En los últimos días, Migración Colombia ha puesto en alerta a miles de usuarios por una estafa con una página que está cobrando un total de 50 dólares para realizar los trámites de salida e ingreso al país.

Así funciona la estafa por CheckMig

"Me pasó con el ChekMig de @MigracionCol. Entré a lo primero que me salió y terminé metida en una página que me pidió todos mis datos, incluyendo mi pasaporte y luego me exigía un pago de US$49.99 para salir del país como si eso lo estuviese pidiendo nuestro Gobierno. Me di cuenta a tiempo y no caí en la estafa. Ojo con estas páginas", contó una usuaria en redes sociales.

Al conocerse este caso, desde Migración Colombia advirtieron sobre estas estafas que se están realizando en redes: "No te dejes engañar. Antes de realizar tu #CheckMig verifica que te encuentras en la página oficial de @MigracionCol. Recuerda que este es un proceso gratuito que no requiere de intermediarios".