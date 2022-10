Cuide su bolsillo: prepare su menú con estos alimentos que no han subido de precio

Con el dólar rondando los $5.000 pesos colombianos, muchos de los alimentos de consumo diario sufrirán un aumento en sus precios, especialmente debido a que, al menos el 20% de los productos de la canasta familiar están directamente relacionados con la divisa estadounidense al ser importados al país.

Esto quiere decir, que las empresas deberán pagar más pesos colombianos por la misma cantidad de cargamento que reciben para surtir los mercados del país, y aunque el efecto del incremento al precio del producto final de los consumidores no se verá reflejado inmediatamente, debido a que los productos ofrecidos hoy a los clientes se compraron y se negociaron bajo una Tasa Representativa del Mercado de días atrás o incluso semanas, es cuestión de tiempo para que los ciudadanos sientan los efectos del dólar cerca a los $5.000.

De acuerdo con el último boletín de precios de la Corporación de Abastos de Bogotá, de la semana pasada a este lunes los productos que más subieron de precio fueron: la alcachofa, arveja verde, la espinaca, coliflor, la lechuga, el aguacate hass, entre otros.

Sin embargo, hay algunos productos que aún no se han visto afectados por el alza del dólar, ya sea porque su producción es nacional o porque no tienen una relación directa con la TRM del día, y que usted puede incluir más a menudo en su menú diario si busca ahorrar algunos pesos que al final del mes le restan a su presupuesto.

Alimentos que no han subido de precio en Colombia

Teniendo en cuenta la información de la Central de Corabastos de Bogotá, estos son los productos que se mantienen sus precios esta semana con respecto a los precios de la semana anterior son: el kilo de repollo que se ubicó en $1.800 pesos, el pepino cohombro que continúa con un valor de $2.000 por kilo, la remolacha por kilo se encuentra en $4.400, la ahuyama en $1.800, el kilo de papa criolla se mantiene en $2.800, al igual que el de papa pastusa se sostiene en $1.800, además de la panela que se mantiene en $3.250 el kilo para esta semana.

En lácteos, el queso pera y el queso paipa se mantienen a $18.000 el kilo, y el queso campesino sigue al mismo precio de $15.600 siendo los únicos que no han incrementado. En pescados, la cachama y el bocachico mantienen su valor por kilo a $11.000 y $$10.000 pesos, la mojarra no ha incrementado y se ubica en $11.000 por kilo. La pechuga de pollo y el lomo esta semana no presentaron variación con un precio por kilo de $15.000 y $60.000.

Por su parte, los alimentos que bajaron de precio esta semana son: el kilo de habichuela pasó de $4.000 a $3.400 pesos, el limón Tahití pasó de $4.200 a $3.850. Con menor variación pero aún a la baja se encuentran la cebolla blanca pasó de $3.000 a $2.900 y la roja de $2.800 a $2.600 pesos.