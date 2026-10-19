Arturo Calle habló de Shein y Temu y advirtió riesgos para el comercio en Colombia

El empresario colombiano Arturo Calle cuestionó las condiciones de competencia de plataformas internacionales como Shein y Temu durante una audiencia pública en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

Su preocupación se centró en los impuestos aplicables a las compras por internet y sus posibles consecuencias para el empleo y el comercio nacional.

¿Qué dijo Arturo Calle sobre Shein y Temu?

El reconocido empresario puso sobre la mesa una preocupación que afecta a distintos sectores del comercio colombiano: la competencia entre las empresas que operan en el país y las plataformas internacionales que ofrecen productos a precios bajos.

Durante su intervención ante el Congreso, Calle advirtió que una reducción en las ventas de los negocios nacionales puede terminar afectando la contratación de trabajadores.

Si usted tiene menos compradores, tiene que tener menos empleos porque tiene menos ingresos. Esto es muy delicado y preocupante, manifestó.

Su planteamiento apuntó a que las diferencias tributarias y arancelarias pueden influir en los precios que encuentran los consumidores al comprar productos nacionales o importados.

¿Las compras en Shein y Temu pagan IVA en Colombia?

Uno de los asuntos centrales del debate es el tratamiento tributario de los paquetes internacionales de bajo valor.

En cuanto al IVA, el beneficio no es automático. La exclusión depende de condiciones legales relacionadas con el país de procedencia, los acuerdos comerciales vigentes y el carácter no comercial de los productos.

Por eso, no todas las compras realizadas en plataformas extranjeras reciben necesariamente el mismo tratamiento tributario.

Estas diferencias son relevantes para el debate planteado por Calle, quien considera necesario revisar las condiciones bajo las cuales compiten los comerciantes colombianos frente a los vendedores internacionales.

¿Cómo afectan las plataformas internacionales al comercio colombiano?

El crecimiento de las compras transfronterizas muestra la dimensión del fenómeno. Según las cifras del DANE citadas durante el debate, el ingreso de paquetes internacionales aumentó un 97,3 % en 2025.

A su vez, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico reportó ventas digitales superiores a 105 billones de pesos durante 2024, evidencia de la importancia que ha adquirido este canal de consumo.

La intervención de Arturo Calle deja abierta una discusión sobre cómo equilibrar los precios competitivos para los consumidores con las condiciones de operación de las empresas nacionales, en un mercado donde las compras internacionales tienen cada vez mayor presencia.