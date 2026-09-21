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Supuesta bodega de Temu provocó caos en Soledad: así fue la inauguración

Videos registrados durante la apertura muestran una multitud intentando ingresar al establecimiento.

Bodega de Temu en Soledad
FOTO: Captura de pantalla - @HT24Periodismo en X

Ángel Ballén

septiembre 21 de 2026
12:12 p. m.
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La apertura de un establecimiento bajo la denominación de 'Bodega Temu' en el municipio de Soledad, Atlántico, desencadenó masivas aglomeraciones el pasado 18 de septiembre. Cientos de compradores acudieron a las instalaciones impulsados por publicaciones en redes sociales que catalogaban al lugar como la "primera tienda oficial de Temu en Colombia".

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El evento culminó en empujones y carreras por acceder de primeros a los productos. Pese al caos generado durante la jornada, las autoridades locales no han reportado balances de personas lesionadas ni daños estructurales.

El catálogo de Temu ha ganado terreno en el mercado colombiano a través de ofertas en tecnología, vestuario, hogar y accesorios a precios competitivos. Esta popularidad previa habría generado la expectativa de para comprar estos productos en un espacio presencial.

¿Temu tiene una tienda física oficial en Colombia?

El punto central del caso es que Temu no abrió esa tienda en Soledad. La compañía opera como una plataforma de comercio electrónico y tampoco tiene sedes en ningún lugar del mundo.

Lo que se reporta es que el dueño de este local que se inauguró en Soledad se habría apropiado del nombre de Temu de manera irregular. Aunque en el establecimiento se vendan productos de la plataforma, esto no concede de forma automática el derecho de ostentarse como sede oficial o representante de la marca original.

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