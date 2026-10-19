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Actividad económica de Colombia cayó 0,04 % en agosto de 2026, confirmó el DANE

Las actividades primarias, que agrupan la agricultura y la minería, registraron una caída de 3,2% en agosto con respecto al año anterior.

La economía colombiana cayó 0,04% en agosto de 2026: agricultura, minería e industria impulsaron el descenso
FOTO: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
04:49 p. m.
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La actividad económica de Colombia registró una variación anual de -0,04% en agosto de 2026, según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) divulgado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

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El resultado refleja una desaceleración frente al mismo mes de 2025, impulsada principalmente por el desempeño negativo de sectores como la agricultura, la minería, la industria manufacturera y la construcción.

De acuerdo con las cifras, aunque las actividades de servicios ayudaron a compensar parcialmente la caída, no lograron evitar que el indicador cerrara en terreno negativo. Además, al comparar agosto con julio de 2026, la economía presentó una contracción de 3,11%, lo que evidencia una pérdida de dinamismo durante el mes.

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Agricultura y minería profundizaron el retroceso

Las actividades primarias, que agrupan la agricultura y la minería, registraron una caída de 3,2% en agosto frente al mismo periodo del año anterior. En el acumulado de enero a agosto, este grupo presentó una disminución de 1,3%.

Según explicó Bruce Mac Master, presidente saliente de la Andi, el comportamiento del sector agropecuario estuvo influenciado por la evolución de los ingresos cafeteros, mientras que en la minería pesó la reducción en la producción de petróleo.

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El dirigente gremial señaló que estos resultados se suman a las dificultades observadas en otros sectores productivos y reflejan señales de desaceleración económica.

Industria y construcción mantienen bajo crecimiento

Por su parte, las actividades secundarias, conformadas por la industria manufacturera y la construcción, registraron una contracción anual de 3,0% durante agosto. En lo corrido del año, este segmento apenas alcanzó un crecimiento de 0,1%, mostrando un comportamiento prácticamente estancado.

Mac Master también atribuyó parte del resultado económico a los efectos generados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, que impactó a varios departamentos del país y afectó el desarrollo normal de la actividad productiva.

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A pesar del retroceso registrado en agosto, entre enero y agosto de 2026 el ISE acumula un crecimiento de 2,3%, lo que evidencia que la economía mantiene cifras positivas en el balance anual, aunque con señales de debilitamiento en sectores clave para la producción nacional.

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