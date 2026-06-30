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Tome nota: La nueva ley en China que cambiaría los precios de Temu, Shein y AliExpress

Estas nuevas normativas afectarían el precio de los productos a partir del mes de julio.

Temu Shein tiendas online
FOTO: AFP

Noticias RCN

junio 30 de 2026
10:43 a. m.
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El ecosistema del comercio electrónico global está a punto de experimentar un vuelco histórico. Comprar ropa ultra barata, gadgets tecnológicos o accesorios para el hogar a precios de risa en Temu, Shein y AliExpress está a punto de volverse notablemente más caro.

La razón principal proviene directamente del gigante asiático: el Gobierno de China ha oficializado la entrada en vigor, a partir de este 1 de julio de 2026, de la estricta normativa denominada "Requisitos para limitar el embalaje excesivo en la paquetería".

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Esta nueva medida tiene como objetivo primordial frenar el impacto ambiental de un sector logístico que, tan solo en el último año, gestionó la escalofriante cifra de 199.000 millones de envíos en territorio chino. Sin embargo, esto afectará de forma drástica al bolsillo de los consumidores internacionales.

En qué consiste la nueva Ley de Empaques en China

La nueva legislación busca erradicar por completo los envoltorios desproporcionados que caracterizan a las plataformas de e-commerce. Tradicionalmente, para garantizar que un producto de bajo costo viaje miles de kilómetros sin dañarse, los vendedores asiáticos abusan de bolsas plásticas multicapa, burbujas de poliestireno y metros de cinta plástica.

La nueva regulación china ataca este problema fijando tres límites muy claros:

  • Reducción de capas: Se prohíbe el uso excesivo de envolturas plásticas interiores. Para textiles y accesorios, los empaques se reducirán al mínimo indispensable.
  • Optimización del espacio: Las cajas y bolsas de envío deberán adaptarse obligatoriamente al tamaño real del producto, eliminando el transporte de "aire".
  • Regulación de la cinta adhesiva: Se restringe la cantidad de cinta permitida y se fija en un máximo de 45 milímetros el ancho de las tiras utilizadas para sellar los paquetes.
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Adicionalmente, la ley obliga a los gigantes digitales a asumir la responsabilidad financiera de la gestión de residuos, penalizando económicamente a las plataformas si los fabricantes no cumplen con las tasas de reciclaje en los países de destino.

¿Por qué esta normativa encarecerá los pedidos?

A simple vista, una iniciativa ecológica no tendría por qué traducirse en un aumento de precios para el usuario final. Sin embargo, la logística del modelo de negocio de Temu, Shein y AliExpress depende por completo de la estandarización y la velocidad extrema en sus cadenas de suministro.

Al limitar los materiales de amortiguación económicos (como las múltiples capas de plástico de burbujas), los vendedores se verán obligados a transicionar hacia cajas de cartón diseñadas a medida o materiales biodegradables alternativos. Estos insumos son considerablemente más costosos en origen.

Además, el tener que ajustar cada empaque de forma minuciosa incrementará los tiempos y los costos operativos de mano de obra en los centros de distribución de Guangzhou, Shenzhen y Yiwu. Inevitablemente, este incremento en la cadena logística se trasladará al precio final del artículo o al costo del envío.

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