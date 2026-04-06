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CDT digital al 13% de interés efectivo anual: Plazos y cómo abrirlo desde $100.000

Conozca la entidad que busca romper el mercado y ofrece esta opción para invertir la prima.

Dinero en CDT
Foto: Freepik

Noticias RCN

junio 04 de 2026
01:34 p. m.
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Miles de colombianos buscan generar una inversión en materia financiera con la llegada de la prima en el mes de junio. Ante esto, a partir de esta semana, Lulo Bank, el primer banco 100% digital con licencia y avalado por la Superintendencia Financiera en el país, habilitó una nueva alternativa en su ecosistema financiero.

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Esta opción permite a cualquier ciudadano acceder a una tasa fija de hasta el 13% de interés efectivo anual mediante la apertura de un CDT digital directamente desde la aplicación, rompiendo barreras tradicionales al permitir montos mínimos desde 100.000 pesos.

Tasa del 13% en Lulo Bank: fechas

El mayor atractivo de este nuevo producto de Lulo Bank radica en su capacidad para blindar el capital contra el flagelo de la inflación. Si se examinan los indicadores económicos más recientes publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación anual en Colombia se ubicó en un 5,68% en abril de 2026. En consecuencia, una tasa de rentabilidad fija del 13% de interés efectivo anual se sitúa más de siete puntos porcentuales por encima del alza generalizada de precios, garantizando que el dinero depositado adquiera un valor real y positivo durante el tiempo de la inversión.

Esta tasa diferencial del 13% operará bajo una campaña especial de lanzamiento para quienes contraten el CDT entre el 9 y el 14 de junio, aplicando para plazos que oscilan entre los 180 y los 540 días. Una vez concluido este periodo inicial de colocación (a partir del 15 de junio), las tasas se ajustarán, ofreciendo rendimientos de hasta el 12% efectivo anual para el plazo máximo de 540 días. El principal beneficio técnico de este formato de renta fija es la certidumbre: la tasa se estipula de forma inalterable desde el primer momento de la transacción digital, permitiendo al usuario conocer con precisión matemática el rendimiento exacto que recibirá en la fecha de vencimiento.

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"Queremos que ahorrar sea tan sencillo como cualquier gestión que las personas hacen desde el teléfono y que cada peso ahorrado tenga un propósito claro. Un certificado digital, sin filas y con una tasa conocida desde el primer día, ayuda a que la plata trabaje a favor de las metas de cada persona", señaló Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.

Al tratarse de un instrumento de inversión formal, se recomienda tener en cuenta las siguientes condiciones técnicas antes de transferir los fondos:

  • Monto de apertura: Altamente accesible, permitiendo ingresar al mercado financiero desde 100.000 pesos en adelante.
  • Plazos disponibles: Opciones flexibles que van desde los 90 hasta los 540 días de vigencia.
  • Restricción de liquidez: Al ser un instrumento a término, el dinero queda comprometido y no permite retiros anticipados, por lo que se debe destinar capital que no se necesite antes del vencimiento.
  • Garantías legales: Los depósitos están amparados por el seguro de Fogafín hasta por 50 millones de pesos por persona, dado que Lulo Bank es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera.
  • Impacto impositivo: Sobre los rendimientos financieros generados se aplica la retención en la fuente estándar del 4%.
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