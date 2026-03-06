Mejores tasas de CDT en junio de 2026: así puede invertir la prima y ganar más dinero

La llegada de la prima de mitad de año se ha convertido en una oportunidad para que muchos colombianos organicen mejor sus finanzas y busquen alternativas de inversión que les permitan obtener ganancias sin asumir grandes riesgos.

Entre las opciones más populares se encuentran los Certificados de Depósito a Término (CDT), un producto financiero que ofrece rendimientos a cambio de mantener el dinero invertido durante un periodo determinado.

A diferencia de otros instrumentos de inversión, los CDT se caracterizan por brindar estabilidad y previsibilidad, ya que desde el inicio se conoce la tasa de interés que recibirá el ahorrador al finalizar el plazo acordado.

¿Cuáles son los CDT más rentables en junio de 2026?

De acuerdo con el más reciente ranking publicado por la plataforma “Mejor CDT”, algunas entidades financieras están ofreciendo tasas superiores al 13 % efectivo anual, especialmente para inversiones a mediano plazo.

En los CDT a 12 meses, las mejores opciones son Koa con una tasa de 13,3 % E.A., seguida por Credifamilia con 12,6 % E.A. y Ban100 con 12,4 % E.A.

Para quienes buscan invertir a 18 meses, Koa también lidera con una rentabilidad de 13 % E.A., mientras que Credifamilia ofrece 12,65 % E.A. y Ban100 alcanza el 12,5 % E.A.

En plazos más cortos, como seis meses, Koa registra una tasa de 12,6 % E.A., seguida por Credifamilia con 11,55 % E.A. y Ban100 con 11,5 % E.A.

Claves para elegir el mejor CDT para invertir la prima

Antes de tomar una decisión, los expertos recomiendan comparar las tasas ofrecidas por distintas entidades y analizar cuánto tiempo puede permanecer el dinero sin necesidad de utilizarlo.

También es importante revisar las condiciones de cada producto, verificar el respaldo de la entidad financiera y conocer los montos mínimos exigidos para abrir el CDT.

Otro aspecto clave es definir el horizonte de inversión. Algunas personas prefieren plazos cortos para mantener mayor liquidez, mientras que otras optan por periodos más largos para asegurar una tasa competitiva durante más tiempo.

Con las tasas actuales del mercado, invertir la prima en un CDT puede convertirse en una alternativa atractiva para quienes buscan proteger su dinero y obtener rendimientos superiores a los de una cuenta de ahorro tradicional.