Reconocido banco da a conocer nueva funcionalidad para clientes: de esto se trata

El ecosistema de los pagos digitales en Colombia vive una de sus transformaciones más aceleradas, impulsada por la necesidad de los usuarios de contar con herramientas que eliminen las fricciones cotidianas sin comprometer la seguridad de sus recursos.

En respuesta a esta demanda, Banco Falabella ha integrado de forma oficial la funcionalidad de pagos y transferencias a través de códigos QR directamente en su aplicación móvil.

Esta nueva alternativa no solo busca optimizar la experiencia de usuario, sino que se conecta de manera estratégica con Bre-B, el sistema de pagos inmediatos administrado por el Banco de la República que dinamiza los movimientos de dinero interbancarios en el país.

Así es la nueva función de este banco

Hasta hace poco, realizar una transferencia digital implicaba un proceso riguroso: solicitar el número de cuenta de destino, identificar el tipo de producto, digitar el documento de identidad de la contraparte y esperar los tiempos de procesamiento habituales entre distintas entidades financieras.

Con la implementación del código QR en la aplicación de Banco Falabella, este panorama cambia radicalmente.

La nueva funcionalidad permite a los clientes de la entidad financiera escanear códigos QR para pagar en establecimientos comerciales o enviar dinero a terceros de forma inmediata. El proceso es sumamente intuitivo: el usuario ingresa a la aplicación móvil, accede a la sección de transferencias o a la zona Bre-B y activa la cámara de su dispositivo para leer el código.

Tras confirmar los datos en la pantalla y digitar el monto, la transacción se liquida en cuestión de segundos, eliminando el riesgo de errores de digitación en los datos del destinatario.

Principales beneficiados con esta función

La herramienta ofrece una doble vía de valor, ya que los clientes no solo están habilitados para pagar, sino también para generar sus propios códigos QR con el fin de recibir dinero de otras personas, sin importar cuál sea su banco de origen.

Esta solución resulta especialmente útil para pequeños comercios, trabajadores independientes y emprendedores digitales que requieren alternativas de cobro rápidas y de bajo costo. Banco Falabella ha incorporado dos modalidades principales para esta experiencia: