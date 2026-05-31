CANAL RCN
Economía

¿Cambiará la fecha del Día del Padre en Colombia por la segunda vuelta presidencial?

La segunda vuelta presidencial de Colombia coincidirá con el Día del Padre el próximo 21 de junio. Esta es la propuesta de Fenalco para adelantar la celebración.

¿Cambiará la fecha del Día del Padre en Colombia por la segunda vuelta presidencial?
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 31 de 2026
07:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La celebración del Día del Padre en Colombia ha generado dudas este año debido a que coincide con un evento clave para el país.

Día del padre: así lo celebraron algunas celebridades de la farándula
RELACIONADO

Día del padre: así lo celebraron algunas celebridades de la farándula

El próximo 21 de junio de 2026, fecha en la que tradicionalmente se conmemora esta jornada, también se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Ante este panorama, surgió la pregunta entre miles de colombianos: ¿se cambiará oficialmente la fecha del Día del Padre?

¿Por qué proponen celebrar el Día del Padre el 14 de junio?

La iniciativa fue presentada por Fenalco bajo el lema “El Día del Padre rueda el 14”. La propuesta busca que las familias adelanten los festejos una semana para evitar que la jornada electoral interfiera con los planes de celebración.

Día del Padre en Colombia: ¿Cómo celebrarlo sin gastar mucho?
RELACIONADO

Día del Padre en Colombia: ¿Cómo celebrarlo sin gastar mucho?

Según explicó Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, la intención no es modificar el calendario oficial.

“Esta iniciativa no busca modificar oficialmente la fecha del Día del Padre, sino promover una celebración anticipada que permita vivir esta fecha con más tiempo, mayor organización y mejores experiencias para las familias, aprovechando también el puente festivo”.

La propuesta también busca que restaurantes, centros comerciales, tiendas y diferentes establecimientos puedan desarrollar actividades especiales durante el puente festivo del 14 de junio.

La importancia económica y familiar de esta fecha

El Día del Padre es una de las temporadas comerciales más importantes del primer semestre en Colombia. De acuerdo con cifras compartidas por Fenalco, durante el fin de semana de esta celebración en 2025 se registraron más de 4,7 millones de transacciones electrónicas, con una facturación superior a los 641 mil millones de pesos.

Día del Padre: Orlando rinde tributo a las 49 víctimas de la masacre
RELACIONADO

Día del Padre: Orlando rinde tributo a las 49 víctimas de la masacre

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena concentraron gran parte de ese movimiento económico, reflejando la importancia que tiene esta fecha para miles de familias y negocios.

COMUNICADO DÍA DEL PADRE 2026

Por ahora, el Día del Padre seguirá siendo el 21 de junio en Colombia. Sin embargo, el comercio espera que muchos hogares opten por reunirse el 14 de junio para disfrutar con mayor tranquilidad de una fecha que tradicionalmente está dedicada a homenajear a los padres.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 31 de mayo de 2026

Resultados lotería

Resultado del Sinuano Noche hoy 31 de mayo de 2026: número ganador del último sorteo

Elecciones presidenciales 2026

¿Votó este 31 de mayo? Así puede pedir el medio día compensatorio y hasta cuándo tiene plazo

Otras Noticias

Elecciones presidenciales 2026

Juan Daniel Oviedo se aparta de la decisión de Paloma Valencia de sumarse a la campaña de la Espriella

El exdirector del Dane, que dio una gran sorpresa en las consultas del pasado 8 de marzo, realizará un anuncio el miércoles 3 de junio.

Selección Colombia

¿Se cruzan las fechas de la selección en el Mundial con la segunda vuelta Presidencial?

Colombia tendrá segunda vuelta presidencial en plena Copa del Mundo, en una jornada electoral que volverá a convocar a millones de ciudadanos a las urnas.

Bogotá

Mascotas, cada vez más familia: crece la demanda de atención veterinaria en Bogotá

Donald Trump

Le recomiendan a Donald Trump bajar de peso, cambiar la alimentación y hacer ejercicio

Salud mental

Las señales silenciosas del agotamiento emocional