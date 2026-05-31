¿Cambiará la fecha del Día del Padre en Colombia por la segunda vuelta presidencial?

La celebración del Día del Padre en Colombia ha generado dudas este año debido a que coincide con un evento clave para el país.

El próximo 21 de junio de 2026, fecha en la que tradicionalmente se conmemora esta jornada, también se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Ante este panorama, surgió la pregunta entre miles de colombianos: ¿se cambiará oficialmente la fecha del Día del Padre?

¿Por qué proponen celebrar el Día del Padre el 14 de junio?

La iniciativa fue presentada por Fenalco bajo el lema “El Día del Padre rueda el 14”. La propuesta busca que las familias adelanten los festejos una semana para evitar que la jornada electoral interfiera con los planes de celebración.

Según explicó Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, la intención no es modificar el calendario oficial.

“Esta iniciativa no busca modificar oficialmente la fecha del Día del Padre, sino promover una celebración anticipada que permita vivir esta fecha con más tiempo, mayor organización y mejores experiencias para las familias, aprovechando también el puente festivo”.

La propuesta también busca que restaurantes, centros comerciales, tiendas y diferentes establecimientos puedan desarrollar actividades especiales durante el puente festivo del 14 de junio.

La importancia económica y familiar de esta fecha

El Día del Padre es una de las temporadas comerciales más importantes del primer semestre en Colombia. De acuerdo con cifras compartidas por Fenalco, durante el fin de semana de esta celebración en 2025 se registraron más de 4,7 millones de transacciones electrónicas, con una facturación superior a los 641 mil millones de pesos.

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena concentraron gran parte de ese movimiento económico, reflejando la importancia que tiene esta fecha para miles de familias y negocios.

COMUNICADO DÍA DEL PADRE 2026

Por ahora, el Día del Padre seguirá siendo el 21 de junio en Colombia. Sin embargo, el comercio espera que muchos hogares opten por reunirse el 14 de junio para disfrutar con mayor tranquilidad de una fecha que tradicionalmente está dedicada a homenajear a los padres.