Le recomiendan a Donald Trump bajar de peso, cambiar la alimentación y hacer ejercicio

A pocos días de cumplir 80 años, se conoció el más reciente reporte de salud del presidente Donald Trump.

Un dato importante es que Trump está asumiendo su segundo periodo, siendo el presidente de mayor edad en asumir el cargo. Cuando culmine su mandato, habrá pasado los 80 años.

¿Cómo está la salud de Trump?

El chequeo de salud lo realizó el médico presidencial, el capitán de Marina Sean Barbabella. Por un lado, destacó que Trump se mantiene en excelente condición, cuenta con una sólida función cardiaca, pulmonar, neurológica y física a nivel general.

Por eso, confirmó que el presidente está “plenamente apto para desempeñar todas las funciones de comandante en jefe y jefe de Estado”. El informe completo fue conocido en la noche del viernes 29 de mayo y, a pesar de los resultados positivos, dejó algunas recomendaciones.

Trump se realizó los exámenes en el hospital militar Walter Reed. Actualmente, mide 1.91 metros y está pesando 108 kilos. En un año, tuvo un aumento de peso, dado que en abril de 2025 estaba en 101.6 kilos.

¿Qué le recomendaron a Trump?

Su salud cardiaca parece de 14 años menos de su edad cronológica. A nivel cognitivo, salió con un resultado de 30 sobre 30.

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El informe solo dejó dos puntos. El primero tuvo que ver con los kilos que ganó: “Se proporcionaron consejos preventivos, incluida la recomendación de modificar la alimentación, la toma de aspirina en dosis bajas, un aumento de la actividad física y la continuación de la pérdida de peso”.

También se mencionó la cicatriz que tiene en su oreja derecha producto del atentado que tuvo cuando se encontraba en un mitin en Pensilvania durante la campaña en 2024. La bala pasó a escasos centímetros de acabar con su vida.

Cabe indicar que Trump padece de insuficiencia venosa crónica, una afectación extendida y benigna que le ha generado hinchazón y calambres.