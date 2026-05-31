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¿Se cruzan las fechas de la selección en el Mundial con la segunda vuelta Presidencial?

Colombia tendrá segunda vuelta presidencial en plena Copa del Mundo, en una jornada electoral que volverá a convocar a millones de ciudadanos a las urnas.

Colombia
Foto: AFP

Sergio García

mayo 31 de 2026
07:49 p. m.
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Colombia se prepara para vivir una segunda vuelta presidencial que estará marcada por un ingrediente poco habitual: coincidirá con el desarrollo del Mundial de Estados Unidos 2026 y con la participación de la selección nacional en la fase de grupos del torneo. Aunque las fechas no se cruzan exactamente con los días de partido del combinado tricolor, sí harán parte de una misma semana cargada de emociones deportivas y decisiones políticas.

La definición presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se llevará a cabo el próximo 21 de junio, una jornada decisiva para el futuro institucional del país. Ese día, millones de ciudadanos tendrán nuevamente la responsabilidad de acudir a las urnas para escoger al mandatario que asumirá el rumbo de Colombia en medio de un escenario político altamente polarizado y marcado por un fuerte contraste ideológico.

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La coincidencia temporal con la Copa del Mundo ha generado conversación entre distintos sectores, especialmente por el alto nivel de atención que despierta la selección Colombia cada vez que disputa una cita orbital.

¿Cómo se cruzan las fechas del Mundial y la segunda vuelta presidencial?

El calendario plantea una semana intensa para los colombianos. La selección nacional debutará en el Mundial el 17 de junio frente a Uzbekistán, en un encuentro programado para las 9:00 p.m. (hora colombiana) en Ciudad de México.

Cuatro días después, el 21 de junio, llegará uno de los momentos políticos más importantes del país: la segunda vuelta presidencial. Aunque ese domingo no habrá partido de Colombia, la elección ocurrirá en pleno ambiente mundialista, con la atención nacional dividida entre la expectativa deportiva y la definición democrática.

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Posteriormente, el equipo colombiano volverá a la competencia el 23 de junio, cuando enfrente a República del Congo a las 9:00 p.m. en Guadalajara. Finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos el 27 de junio ante Portugal, en un compromiso programado en Miami.

Democracia y fútbol: una semana clave para el país

Más allá del entusiasmo que genera el Mundial, distintos sectores han insistido en la importancia de no perder de vista la trascendencia del proceso electoral. La invitación es que todos los ciudadanos habilitados ejerzan su derecho al voto y participen activamente en una decisión que tendrá impacto directo en el futuro político, económico y social del país.

La disputa entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda representa un choque de visiones e ideologías sobre el modelo de nación que tendrá Colombia en los próximos años. Por eso, la jornada del 21 de junio será determinante para definir quién ocupará la Presidencia de la República.

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Mientras la selección busca avanzar en el Mundial, Colombia también vivirá su propio partido en las urnas. Será una semana donde convivirán la pasión futbolera y uno de los ejercicios democráticos más relevantes para el destino del país.

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