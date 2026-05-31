Juan Daniel Oviedo se aparta de la decisión de Paloma Valencia de sumarse a la campaña de la Espriella

La dupla Paloma Valencia – Juan Daniel Oviedo, que nació tras las consultas del pasado 8 de marzo, en las que la senadora resultó ganadora de la Gran Consulta por Colombia y el exdirector del Dane quedó en segundo lugar, parece haber terminado tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial.

Su candidatura quedó en tercer lugar con 1.639.247 votos, que representan el 6,92% de la votación y los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasarán a segunda vuelta, con sus fórmulas: José Manuel Restrepo y Aida Quilcue.

En sus primeras declaraciones, luego del cierre de las urnas, la candidata del Centro Democrático anunció que, “de manera personal”, respaldaría “al doctor Abelardo de la Espriella” e invitaba a sus votantes a derrotar “a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas, la libertad, la iniciativa privada y el cuidado de los más pobres”.

¿Qué respondió Juan Daniel Oviedo a las declaraciones de su compañera de fórmula?

Realizado el anuncio, el exdirector del Dane advirtió que los casi seis millones de votos que recibió su consulta en marzo, “desaparecieron por el fenómeno del voto útil, por una campaña sucia, machista y homofóbica. Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad a la hora de votar. Por consiguiente, esta es una decisión seria, que debo asumir como líder político de centro que quiero ser”.

Además, se mostró decepcionado frente al escenario político en el que queda el país, destacando que el “mensaje político de esta votación es que Colombia no quiere volver a proyectos políticos que representan el pasado, quiere un presente, y eso hay que valorarlo”.

En sus palabras, cumplió y asumió “con responsabilidad y gallardía este compromiso de ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, pero, en realidad hoy me duele como colombiano que los resultados de estas elecciones se debatan entre los extremos populistas que nos distraen y que nos llevan a no reconocer los verdaderos problemas que tenemos en nuestro país”.

Oviedo realizará un anuncio en los próximos días:

El también excandidato a la Alcaldía de Bogotá señaló que, al tratarse de un resultado sorpresivo el del 31 de mayo, “requiere una decisión seria y madura, que" va a tomar con su equipo de trabajo y "en conversaciones con los demás miembros de la Gran Consulta”.

E informó que el 3 de junio, a las 10:00 de la mañana, se dirigirá al país, pero adelantó que, “como proyecto político” se debe a “Bogotá y a los bogotanos”.