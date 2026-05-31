Mascotas, cada vez más familia: crece la demanda de atención veterinaria en Bogotá

Las mascotas dejaron hace tiempo de ocupar un lugar secundario dentro de muchos hogares colombianos. Hoy, perros y gatos forman parte de la dinámica familiar, participan de rutinas diarias y generan una preocupación creciente por temas relacionados con salud, bienestar y prevención. Ese cambio cultural también está impactando la manera en la que Bogotá entiende y consume los servicios veterinarios.

Diversos estudios de mercado muestran que una gran parte de los hogares colombianos convive con al menos una mascota y que para la mayoría de propietarios sus animales de compañía son considerados miembros de la familia. Paralelamente, el mercado del cuidado animal continúa creciendo en el país, impulsando una mayor demanda de atención médica especializada, chequeos preventivos y servicios permanentes.

En ese contexto, clínicas veterinarias y marcas del sector vienen fortaleciendo su presencia y ampliando su oferta. Es el caso de MultiPet Clínica Veterinaria, marca de la Cruz Roja Bogotá, que ha reforzado su operación en la capital con dos sedes orientadas a atención médica integral, prevención y servicios veterinarios permanentes.

¿Por qué la prevención sigue siendo uno de los mayores retos?

Aunque el interés por el bienestar animal aumenta, uno de los desafíos más frecuentes sigue siendo la baja cultura de prevención. Muchos propietarios continúan llevando a sus mascotas al veterinario únicamente cuando aparecen síntomas visibles o situaciones de urgencia.

Desde MultiPet Clínica Veterinaria, la médica veterinaria Iveth Higuera advierte que numerosas enfermedades pueden desarrollarse de forma silenciosa durante largos periodos.

Problemas cardíacos, renales, hormonales o incluso condiciones asociadas con la salud oral pueden avanzar sin señales evidentes. Según la especialista, la medicina preventiva tiene la capacidad de detectar alteraciones tempranas y contribuir significativamente a mejorar la calidad y expectativa de vida de perros y gatos.

La clínica también señala que todavía existen conceptos equivocados entre algunos cuidadores. Comer normalmente, jugar o mantener energía no siempre significa ausencia de enfermedad. Incluso afecciones dentales aparentemente menores pueden terminar afectando órganos como corazón, hígado o riñones.

Por eso, consultas regulares, esquemas de vacunación, laboratorios clínicos y controles periódicos empiezan a ganar terreno dentro de los hábitos de cuidado animal.

¿Cómo está cambiando la atención veterinaria en Bogotá?

El crecimiento del sector también se refleja en nuevas exigencias de los usuarios. Ya no se trata únicamente de encontrar atención médica cuando aparece una emergencia, sino de acceder a servicios confiables, acompañamiento constante y disponibilidad horaria extendida.

En Bogotá, varias clínicas han fortalecido modelos de atención integral que incluyen consultas, vacunación, hospitalización, microchip, diagnóstico clínico y servicios 24 horas, especialmente para responder a urgencias nocturnas, fines de semana y días festivos.

Dentro de esa tendencia, MultiPet Clínica Veterinaria ha consolidado servicios en sus sedes del Centro Canino y la Calle 106, esta última con atención permanente y hospitalización veterinaria.

Más allá del componente médico, algunos centros del sector también buscan mejorar la experiencia emocional tanto para las mascotas como para sus cuidadores, reduciendo el estrés asociado a las visitas clínicas y promoviendo procesos de adaptación más amigables.

El fenómeno refleja una realidad cada vez más evidente en Bogotá: las mascotas ocupan un lugar central dentro de las familias y, con ello, crece la necesidad de una atención veterinaria más preventiva, especializada y cercana a las nuevas dinámicas del cuidado animal.