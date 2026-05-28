Estas son las personas que deben declarar renta ante la DIAN en caso de recibir remesas

El flujo de dinero enviado por los trabajadores desde el exterior hacia Colombia es una realidad constante. Miles de hogares dependen de estos recursos, conocidos formalmente como remesas, para cubrir gastos esenciales como el arriendo, el mercado, la educación o los servicios públicos. Sin embargo, existe un detalle legal que muchos ciudadanos pasan por alto: para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), este dinero no es invisible.

Existe la falsa creencia de que, por tratarse de ayudas familiares, regalos o transferencias digitales, el Estado no tiene conocimiento de estos movimientos. La realidad es que cada vez que se cobra un giro por ventanilla o se recibe una transferencia en una cuenta de ahorros, o en billeteras digitales como Nequi o Daviplata, las entidades financieras están obligadas a reportar ese movimiento a la DIAN. Es a través de este mecanismo que se activa el radar fiscal.

¿Cuándo se genera la obligación de declarar renta por recibir remesas?

La legislación colombiana establece unos topes o límites económicos anuales. Si una persona natural supera cualquiera de estos límites durante el año gravable anterior, adquiere automáticamente la obligación de presentar la declaración de renta.

En el caso específico de las remesas, el criterio que más rápido se suele vulnerar es el de las consignaciones bancarias o depósitos.

El umbral económico está fijado en $69.719.000 pesos: Si la suma de todo el dinero que ingresó a las cuentas bancarias o de ahorros de una persona durante los 12 meses del año pasado supera ese monto, se debe declarar renta.

Este tope es estrictamente acumulativo. No es necesario recibir un único giro de gran valor para estar obligado; si una persona recibe transferencias mensuales pequeñas (por ejemplo, de 6 millones de pesos cada mes), al finalizar el año la DIAN sumará todos los depósitos. Si el resultado final supera los 69,7 millones de pesos, la persona entra en el grupo de declarantes.

Consecuencias de no declarar a tiempo

Ignorar los plazos establecidos en el calendario tributario de la DIAN —los cuales suelen vencer entre los meses de agosto y octubre de cada año, según los últimos dígitos de la cédula— trae consigo consecuencias económicas inmediatas.

Si una persona estaba obligada a declarar y no lo hizo en la fecha correspondiente, la entidad impondrá una sanción por extemporaneidad. La multa mínima por presentar el documento fuera de las fechas legales equivale a 10 UVT, lo que se traduce en un cobro de más de $520.000 pesos, valor al que además se le deben sumar los intereses de mora que se acumulan diariamente.

La recomendación general de los expertos es revisar detalladamente los extractos bancarios del año anterior. Si el total de los dineros recibidos superó el umbral mencionado, se aconseja consultar a un contador público con suficiente anticipación para cumplir con el trámite de manera correcta y evitar sanciones innecesarias.