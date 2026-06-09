DIAN anuncia nueva subasta de carros, motos y joyas que van desde el millón de pesos: así puede aplicar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció el lanzamiento de su más reciente jornada de subastas virtuales para este año, un evento público que busca transferir al sector privado bienes de diversas categorías que han sido aprehendidos, decomisados o declarados en abandono a favor de la nación.

En esta ocasión, la puja incluye una variada oferta que va desde motocicletas y vehículos de gama media y alta, hasta lotes de joyería fina, atrayendo tanto a pequeños inversionistas como a ciudadanos del común que buscan adquirir bienes a precios sustancialmente menores que los del mercado tradicional.

De acuerdo con las especificaciones del evento, los precios base de los lotes a subastar presentan un rango bastante amplio. Los artículos más accesibles comienzan desde montos cercanos al millón de pesos, mientras que los bienes de mayor valor, como camionetas familiares de gran tamaño, infraestructura inmobiliaria o maquinaria especializada, superan los 50 o incluso los 100 millones de pesos.

¿Qué se puede encontrar en esta subasta de la DIAN?

Entre los activos destacados de este catálogo digital se encuentra un campero Ford Expedition Eddie (modelo 2008), una buseta de servicio público Chevrolet NPR y diversos lotes que agrupan motocicletas, minimotos y cuatrimotos. Asimismo, el sector de elementos suntuarios cuenta con una fuerte presencia mediante atractivos lotes de joyería en oro y plata, gemas preciosas, piedras sintéticas y componentes de relojería fina para fundición.

A diferencia de los remates tradicionales del pasado, que requerían la presencia física en bodegas estatales, esta jornada se desarrollará bajo una modalidad 100 % digital mediante la plataforma "El Martillo", administrada por el Banco Popular. Esto garantiza que cualquier persona en el territorio nacional pueda seguir la puja en tiempo real desde su computadora o dispositivo móvil.

La distribución geográfica de los bienes tampoco es una limitante, pues la mercancía se encuentra físicamente custodiada en bodegas e instalaciones de ciudades estratégicas como Bogotá, Cali, Buenaventura, Funza, Yumbo y Manizales.

Así puede participar en la subasta de la DIAN

Para formar parte de este proceso de adjudicación transparente, los interesados deben seguir una serie de fases obligatorias que garantizan la legalidad del evento:

Registro en el portal oficial: El ciudadano o representante legal de una empresa debe ingresar al sitio web de "El Martillo" y diligenciar el formulario con sus datos básicos. Es indispensable que el usuario cuente con el Registro Único Tributario (RUT) vigente y una cuenta bancaria activa (corriente o de ahorros) asociada a su nombre.

Revisión del catálogo detallado: Los usuarios pueden explorar las especificaciones de cada lote, incluyendo imágenes, descripción técnica y la ubicación exacta del artículo. La DIAN recuerda que estos bienes se comercializan bajo la modalidad de "cuerpo cierto", lo que significa que se venden en el estado físico y jurídico en el que se encuentran, por lo que se recomienda evaluar detalladamente la información.

Constitución del depósito de garantía: Con el fin de asegurar la seriedad de las ofertas, el participante debe realizar un abono económico digital a través del botón de pagos electrónicos PSE. Este dinero actúa como respaldo para validar la participación en la subasta del lote seleccionado.

Fase de ofertas y contraofertas: Al ingresar a la sala virtual durante los días estipulados para el evento, el sistema le mostrará si su propuesta va "Ganando" o "Perdiendo". Si otro postor incrementa la cifra por encima del margen mínimo requerido, el usuario tendrá la oportunidad de mejorar su oferta antes de que el cronómetro del lote llegue a cero.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*