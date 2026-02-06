La DIAN hace llamado: Estos son los trabajadores que ahora deberán pagar IVA por sus honorarios

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha encendido las alarmas entre miles de trabajadores independientes y prestadores de servicios en Colombia. En una reciente información emitida, la entidad puso la lupa sobre un sector específico de la economía: los profesionales que cobran por honorarios, quienes ahora deberán empezar a facturar y pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Esta medida busca meter en cintura a aquellos contribuyentes que, bajo ciertas modalidades contractuales o por desconocimiento de la norma, venían esquivando esta obligación tributaria. Sin embargo, la pregunta que hoy se hacen miles de colombianos es: ¿quiénes son los afectados y cómo impactará esto a sus bolsillos?

¿A quiénes se les acabó el beneficio?

Históricamente, muchos profesionales independientes han operado bajo el régimen de no responsables de IVA (antiguo régimen simplificado). No obstante, la DIAN ha endurecido los topes y los controles tecnológicos para identificar a quienes, por ley, ya deberían estar cobrando este impuesto del 19%.

La medida afecta directamente a:

Profesionales independientes (abogados, contadores, ingenieros, consultores y arquitectos) cuyos ingresos anuales superen las 3.500 UVT (Unidades de Valor Tributario).

Personas naturales que celebren contratos de prestación de servicios por honorarios que igualen o superen los topes establecidos por la ley para el año fiscal vigente.

Trabajadores que posean más de un establecimiento de comercio, oficina o sede donde ejerzan su actividad.

RELACIONADO Estas son las personas que deben declarar renta ante la DIAN en caso de recibir remesas

Si usted es un trabajador independiente pero sus ingresos mensuales o anuales están muy por debajo de los topes de ley, no debe alarmarse. La lupa está puesta sobre los prestadores de servicios de medianos y altos ingresos.

Uno de los principales motivos de esta ofensiva es el abuso de las tradicionales cuentas de cobro. La DIAN detectó que muchos profesionales fraccionaban sus contratos o utilizaban múltiples cuentas para no reportar el total de sus ingresos reales y evitar así el salto al régimen de responsables de IVA.

Con la implementación masiva de la Factura Electrónica y el documento equivalente electrónico, la entidad ahora tiene un rastreo en tiempo real. Cruzando los datos de las empresas que contratan (y que deducen esos pagos de sus propios impuestos) con los reportes de los trabajadores, la DIAN sabe exactamente cuánto está ganando cada profesional.

Sanciones por no cumplir esta norma

El desconocimiento de la norma no exime de la culpa, y en el caso de los impuestos, las consecuencias pueden ser severas. Los trabajadores que cumplan con los requisitos para ser responsables de IVA y no lo declaren, se exponen a multas económicas severas por no presentar la declaración a tiempo.

Además, el impuesto no pagado acumulará intereses diarios que pueden inflar la deuda de manera exponencial.

Si usted sospecha que sus honorarios están cerca de los límites legales, la recomendación de los expertos es revisar de inmediato sus ingresos con un contador y, de ser necesario, habilitarse como facturador electrónico para evitar dolores de cabeza con el fisco.